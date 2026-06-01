छोटी बहन ने बनाया सुपरस्टार, बदले में मिला धोखा! श्रीदेवी के परिवार की अनसुनी कहानी, कोर्ट तक पहुंचा मामला

बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बहन श्रीलता कौन हैं? वह अभिनेत्री के साथ परछाई की तरह रहती थीं. लेकिन एक घटना ने दोनों के बीच में दूरिया पैदा कर दी थीं. इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि कोर्ट तक मामला पहुंचा, फिर क्या हुआ चलिए जानते हैं. इसके बाद दोनों ने कभी बात नहीं की.

क्या है किस्सा?

अभिनेत्री श्रीदेवी की छोटी बहन थी श्रीलता, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. इसीलिए वे अपनी बहन श्रीदेवी की मैनेजर बन गई और साये की तरह उनके साथ रहती थीं. श्रीलता श्रीदेवी का सारा काम संभालती थीं. हम कह सकते हैं कि श्रीदेवी के कामयाब होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. लेकिन जब एक बार श्रीदेवी की मां बीमार हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन डॉक्टर ने उनका गलत इलाज कर दिया, जिसके कारण उनकी याददाश्त चली गई. और सन 1996 में उनका निधन हो गया.

कोर्ट पहुंचा मामला

श्रीदेवी ने अस्पताल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया और उन्हें मुआवजे के रूप में लगभग 7 करोड़ रुपये मिले. लेकिन श्रीदेवी के मन में लालच आ गया. उन्होंने सारे पैसे खुद रख लिए. इसी कारण श्रीलता को जब अपनी बहन की गद्दारी का पता चला तो उन्होंने श्रीदेवी के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया और कहा कि उनकी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी. श्रीलता केस जीत गई और उन्हें अपने हिस्से के तौर पर 2 करोड़ रुपये मिले. लेकिन इसके बाद दोनों बहनों के रिश्ते में दरार आ गई. फिर कभी दोनों में बातचीत नहीं हुई.

बोनी कपूर ने सुधारने चाहे रिश्ते

दुर्भाग्यवश, इस विवाद ने बहनों के बीच दरार पैदा कर दी और श्रीदेवी की असामयिक मृत्यु भी उनके रिश्ते को सुधार नहीं सकी. हालांकि बोनी कपूर ने कथित तौर पर उनके बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे. श्रीदेवी के निधन के बाद आयोजित प्रार्थना सभा में श्रीलता की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस की गई.