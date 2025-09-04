Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मां की खूबसूरती के आगे पानी भरती है इस हसीना की अदाएं, 28 की उम्र में पैदा करना चाहती है 3 बच्चे…

Janhvi Kapoor Pics: फिल्मी दुनिया में कई मां-बेटी की जोड़ी है। लेकिन, एक ऐसी जोड़ी है जिसमें मां की खूबसूरती के आगे बेटी की अदाएं पानी भरती हैं। यह जोड़ी और किसी की नहीं, बल्कि लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी और जाह्नवी कपूर की है।

September 4, 2025

Janhvi Kapoor Bikini Photos: बॉलीवुड की टॉप मां बेटी की जोड़ी की अगर बात की जाए और श्रीदेवी-जाह्नवी कपूर का नाम न लिया जाए तो बड़ी नाइंसाफी होगी। जी हां, लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं। इसी तरह अपनी मां के नक्शेकदम पर अब जाह्नवी कपूर भी चल रही हैं। जाह्नवी कपूर की बैक-टू-बैक फिल्में रिलीज हो रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई भी कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की परम सुंदरी रिलीज हुई है और अब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। 

जाह्नवी कपूर जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, उतनी ही वह अपने लुक्स के लिए भी फैंस के बीच छाई रहती हैं। नई फिल्मों के बीच जाह्नवी कपूर की ग्लैमरस और बिकिनी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में जाह्नवी कपूर का लुक देखने लायक है…।

जाह्नवी कपूर ऐसे तो अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं। लेकिन, जब भी उनकी बोल्ड लुक वाली फोटोज सामने आती हैं तो फैंस लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लगा देते हैं। हाल में तो जाह्नवी ने अपनी कोई बोल्ड फोटोज शेयर नहीं की हैं, लेकिन उनकी पुरानी तस्वीरें भी खूब पसंद की जाती हैं। 

जाह्नवी कपूर के वायरल बिकिनी लुक्स की बात करें तो इस तस्वीर में एक्ट्रेस समंदर किनारे जाल पर नियोन कलर की बिकिनी पहने बैठी नजर आ रही हैं। फोटो में एक्ट्रेस का फुल लुक तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन, साइड-बैक पोज में भी एक्ट्रेस की तस्वीर गदर काट रही है।

समंदर किनारे अक्सर ही वेकेशन सेलिब्रेट करने वालीं जाह्नवी कपूर का यह क्यूट सिजलिंग बिकिनी लुक भी इंटरनेट पर खूब पसंद किया जाता है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस प्रिंटेड स्विम सूट पहने नजर आ रही हैं। स्विमसूट के साथ जाह्नवी ने सिर पर मैचिंग कैप पहनी है और बाल खोलकर स्टाइल दिखा रही हैं।  

तीन बच्चे पैदा करना चाहती हैं जाह्नवी कपूर!

जाह्नवी कपूर हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में परम सुंदरी का प्रमोशन करने पहुंची थीं। जहां उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया था, जिसपर एक्ट्रेस ने कहा, वह तीन बच्चे चाहती हैं। जाह्नवी कपूर का कहना था कि तीन नंबर उनके लिए लकी है। ऐसे मेंअगर दो बच्चे आपस में लड़ेंगे तो तीसरा उनका साथ देगा। इस तरह हमेशा किसी न किसी का कोई पार्टनर रहेगा।

जाह्नवी कपूर का वर्कफ्रंट 

ग्लैमरस लुक के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहने वालीं जाह्नवी कपूर की फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस ने साल 2018 में धड़क फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह ईशान खट्टर के साथ नजर आई थीं। धड़क के बाद जाह्नवी कपूर फिल्म घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना, रुही, गुड लक जैरी, मिली, बवाल, मिस्टर एंड मिसेज माही, उलझ, देवरा, परम सुंदरी में नजर आ चुकी हैं। वहीं, एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है। 

