इस वीकेंड पर होने वाला है फुल धमाल, नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये जबरदस्त कोरियन फिल्में और सीरीज…आज ही से कर लें देखने की तैयारी

Trending Korean Dramas: ओटीटी के जमाने में हर कोई ऑनलाइन कंटेंट देखना पसंद करता है। अगर आप कोरियन ड्रामा देखने को शौक रखते हैं, तो आपके लिए हम नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग कोरियन ड्रामा के लिस्ट खोज कर ले आई हैं। आप इन्हें इस वीकेंड पर देखने के लिए वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

स्क्विड गेम सीज़न 1 (Squid Game Season 1) – कोरियाई डायस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ स्क्विड गेम का पहला सीज़न लेखक और निर्देशक ह्वांग डोंग-ह्युक द्वारा बनाया गया था। यह 17 सितंबर, 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ था।



‘स्क्विड गेम सीजन 2’ (Squid Game Season 2) – स्क्विड गेम का दूसरा सीज़न, जिसे स्क्विड गेम 2 दक्षिण कोरियाई लेखक और निर्देशक ह्वांग डोंग-ह्युक ने लिखा और बनाया है। इसे 26 दिसंबर, 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया।



वेडनेसडे सीज़न 1 (Wednesday-1 ) – इस ड्रामा की कहानी एडम्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे नेवरमोर एकेडमी में भेज दिया जाता है, जो बहिष्कृत लोगों का स्कूल है। उसे अपने गुंडों को पिरान्हा खिलाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के कारण पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था।

स्ट्रेंजर थिंग्स 4 (Stranger Things 4) – स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4, दो भागों में विभाजित, यह ड्रामा आपको काफी पसंद आएगा। आप इसे वीकेंड पर देख सकते हैं।



एडोलेसेंस (Adolescence) – यह एक नेटफ्लिक्स मिनी-सीरीज है, जो 2025 में रिलीज हुई थी। यह सीरीज थ्रिल और एक्शन से भरपूर है। इसे आप वीकेंड पर देख सकते हैं।



द ट्रॉमा कोड (The Trauma Code)– यह एक मेडिकल कोरियन ड्रामा है। इसकी कहानी लोगों को काफी पसंद आता है। यह सीरीज आप वीकेंड पर देख सकते हैं।



मेलो मूवी (Melo Movie)- अगर आप लव स्टोरीज देखने पसंद करते हैं, यह देखना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। इस वीकेंड पर आप इसे देख सकते हैं। इसकी कहानी आपका दिल छू लेगी।

अगर आप भी कोरियन ड्रामे और फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए इस वीकेंड पर देखने के लिए नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग शोज ढूंढ कर ले आए हैं। आप पूरे वीकेंड इन शोज का मजा ले सकते हैं।