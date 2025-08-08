तुम करो तो रासलीला, हम करें तो…बॉलीवुड को लेकर अब ये क्या बोल गए अनिरुद्धाचार्य, सुन लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन!

14
Spiritual Leader Aniruddhacharya: प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में उनका महीलाओं को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद उन्हें काफी विवादों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने महीलाओं के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बयान दिया था। जिसके बाद उनपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उनकों खूब खरी खोटी भी सुनाई थी।
आधा-अधूरा वीडियो दिखाया – अनिरुद्धाचार्य
वहीं अब उन्होंने अपने इस बयान को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि- आधा-अधूरा वीडियो दिखाकर विवाद किया गया है। लोगों को पूरी बात समझने की जरूरत है। ना की उसे तोड़ मरोड़कर पेश करने की। वह वायरल 6 मिनट का है लेकिन बाजार में वह 30 सेकेंड का वायरल हो रहा है। 6 मिनट की बात 30 सेकंड में कैसे पूरी हो सकती है। गांव में उसे मुंह मारना ही बोला जाता है। प्रेमनंद जी महाराज के शब्द तो सही थे, फिर लोगों ने उनका विरोध क्यों किया। इसका सीधा मतलब है कि विरोध संतों का हो रहा है ना कि भाषा या बोली का।
साजिश रचने का लगाया आरोप
उन्होंने आगे कहा कि- मेरे वीडियो का आधा-अधूरा दिखाया जा रहा है। ताकि विवाद को सके। यह साजिश सनातन को बदनाम करने के लिए की जा रही है। लिव इन में रहने वालों का क्यों महिमामंडन हो रहा है। मेरी बात सही निशाने पर जाकर लगी है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ हूं। सनातम में कभी भी बेटियों को दबाने की कोशिश नहीं की जाती है। मुगल काल में कुरीतियां भारत में आईं हैं।
बॉलीवुड पर बोले अनिरुद्धाचार्य
बॉलिवुड पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि- बॉलीवुड ने क्या भगवान श्रीकृष्ण का अनादर नहीं किया। बॉलीवुड स्टार पान मसाला और गुटखा का प्रचार करते हैं। सरकार को इन चीजों को बैन करना चाहिए। गुटके का प्रचार कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मुझ पर सबकों बोलना है।