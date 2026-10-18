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Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा

Spirit New Release Date Announced: फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है. अब इस फिल्म की टक्कर 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली यह फिल्म 'रामायण पार्ट 2' से होगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 18, 2026 5:35:24 PM IST

स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने
स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने


प्रभास और तृप्ति डिमरी की आगामी फिल्म ‘स्पिरिट’ ने इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है. पहले यह फिल्म पहले 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर 2027 में रिलीज किया जाएगा. इस बदलाव के बाद फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की ‘रामायण पार्ट 2’ से मुकाबला होगा, जो दिवाली पर ही रिलीज होने वाली है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने स्पिरिट फिल्म की नई तारीख की घोषणा की. उन्होंने बताया कि यह फिल्म अब 29 अक्टूबर 2027 को दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.  



फिल्म के बारे में 

स्पिरिट प्रभास और फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा की पहली साथ में बनी फिल्म है. इसमें प्रभास एक ऐसे पुलिस अधिकारी का किरदार निभाएंगे, जिसकी एक बुरी आदत है. फिल्म में तृप्ति डिमरी, विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

प्रभास का वर्कफ्रंट

प्रभास की पीरियड एक्शन फिल्म ‘फौजी’ का निर्देशन हनु राघवपुडी कर रहे हैं, जो ‘सीता रामम’ के लिए जाने जाते हैं. फिल्म पहले दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट 18 मार्च 2027 बताई जा रही है. इसके अलावा, प्रभास के पास कल्कि 2898 AD पार्ट 2 और सालार पार्ट 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं.

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Tags: prabhasRamayana MovieRanbir KapoorSpirit MovieSpirit Release Date
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Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा

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Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा
Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा
Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा
Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा
Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा