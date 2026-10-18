Spirit Release Date: रणबीर की ‘रामायण’ को टक्कर देंगे प्रभास! दिवाली 2027 पर रिलीज होगी ‘स्पिरिट’, मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा

कब रिलीज होगी फिल्म?
Check this out…….. 😊 #Spirit #InSpiritMode @TSeries @VangaPictures #IndiasBiggestSuperStar 29TH OCTOBER DIWALI 2027 💥 Worldwide RELEASE DATE 👆 https://t.co/SmPjKHzuVE
— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 18, 2026
फिल्म के बारे में
प्रभास का वर्कफ्रंट
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