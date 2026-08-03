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Spider-Man vs The Odyssey Box Office: 4 दिनों में ‘स्पाइडर-मैन’ ने कमा डाले 250 करोड़ रुपये, ‘द ओडिसी’ ने भी दिखाया दम

Box Office Collection: टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने रविवार को जबरदस्त कमाई की थी. 'स्पाइडर-मैन' ने मात्र चार दिनों में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 3, 2026 11:34:14 AM IST

'स्पाइडर-मैन' और 'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'स्पाइडर-मैन' और 'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड की फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की थी. यह फिल्म रिलीज के पहले दिन भारत की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बन गई है. वहीं, द ओडिसी फिल्म भी रिलीज के 17 दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. जानिए वीकएंड पर फिल्मों ने कितनी कमाई की. 

रविवार के दिन ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ का कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी रविवार को 76 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 70.25 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके अलावा रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 49.35 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 60.60 करोड़ रुपये कमाए थे.  

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फिल्म की कुल कमाई 

इस फिल्म की कुल कमाई की बात करें,तो इसने अभी तक चार दिनों में कुल 256.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, फिल्म ने 306.37 करोड़ रुपये का ग्रास कलेक्शन किया. रविवार को इस फिल्म के 18,051 शो दिखाए गए. 

फिल्म के बारे में

स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर स्पाइडर-मैन पर आधारित है. कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज़ और पास्कल पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस और सोनी पिक्चर्स रिलीज़िंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 38वीं फ़िल्म है और स्पाइडर-मैन: नो वे होम (2021) के बाद चौथी MCU स्पाइडर-मैन फ़िल्म है.

डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की हुई, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’, स्पाइडर-मैन: नो वे होम की घटनाओं को फॉलो करती है, जिसमें पीटर पार्कर न्यूयॉर्क के फ्रेंडली पड़ोस के स्पाइडर-मैन के तौर पर अपनी ज़िंदगी जीता है. जब दुनिया उसकी पहचान भूल जाती है. टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया के साथ पीटर पार्कर के तौर पर वापस आ रहे हैं , जिसमें सैडी सिंक, जॉन बर्नथल और मार्क रफ़ालो भी अहम रोल में हैं.

द ओडिसी ने वीकएंड पर कितने कमाए?

क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म ‘द ओडिसी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं. इसने वीकएंड पर 5.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने 16वें दिन 5.80 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का कुल कलेक्शन भी अब तक 149.89 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एनी हैथवे लीड रोल में नजर आए हैं.

यह खबर भी पढ़ें: जब फ्लॉप करियर की मार झेल रहे थे बिग बी, तभी तत्कालीन PM ने अमिताभ की कास्टिंग के लिए डायरेक्टर को लिखा खत, लेकिन…

Tags: Box Office CollectionspidermanThe odyssey
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