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Spiderman Brand New Day Review: सब खत्म होने के बाद की नई शुरुआत, मजबूत और बेहतरीन अंदाज में दिखे टॉम हॉलैंड

Spiderman Brand New Day: स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे; नो वे होम में हुए नुकसान और सब कुछ खत्म होने के बाद पीटर पार्कर की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म का फोकस मल्टीवर्स के रोमांच से हटकर एकांत, परिणाम और बलिदान पर केंद्रित है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 30, 2026 11:23:40 AM IST

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे
स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे


स्पाइडर-मैन की हर फिल्म में पीटर पार्कर के पास खोने के लिए कुछ न कुछ होता है, लेकिन स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे एक नई कहानी लेकर सामने आती है. फिल्म की शुरुआत उस वक्त के साथ होती है जब पीटर पार्कर सब कुछ खो चुका है.

फिल्म शुरूआत में थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही फिल्म आगे बढ़ना शुरू होती है, ये अलग ही दुनिया में लेकर जाती है जो रोमांच से भरपूर है.

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पीटर पार्कर की नई शुरुआत 

स्पाइडर-मैन: नो वे होम के दिल दहला देने वाले अंत के बाद से यह सवाल मन में बना हुआ है कि फिल्म अब किस दिशा में जाएगी और पीटर पार्कर अब क्या करेंगे और ब्रांड न्यू डे इसका जवाब आश्चर्यजनक धैर्य के साथ देती है. यही भावनात्मक बदलाव टॉम हॉलैंड की चौथी फिल्म को पिछली तीन फिल्मों से अलग बनाता है. 

टॉम हॉलैंड ने फिल्म में फिल्म बेहद शानदार अभिनय किया है. पीटर पहले से ज़्यादा परिपक्व, शांत और उन फैसलों के बोझ तले दबा हुआ है जिन्हें बदला नहीं जा सकता. अगर ‘होमकमिंग’ ज़िम्मेदारी को समझने के बारे में थी और ‘फार फ्रॉम होम’ टोनी स्टार्क के बाद उम्मीदों के बोझ को दर्शाती थी, तो ‘ब्रांड न्यू डे’ परिणामों के साथ जीना सीखने के बारे में है. हॉलैंड पीटर को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं निभाते जो नुकसान से पूरी तरह डूबा हुआ हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो धीरे-धीरे इसके साथ जीना सीख चुका है. यह एक बेहद संयमित और संतुलित अभिनय है जो खामोशी को ही ज़्यादातर काम करने देता है, जिससे यह स्पाइडर-मैन के रूप में उनका शायद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बन जाता है.

फिल्म की धीमी शुरुआत 

यह मानना ​​पड़ेगा कि फिल्म का पहला भाग अपनी लय पकड़ने में थोड़ा समय लेता है. फिल्म पीटर की दुनिया को फिर से संवारने और नए किरदारों को पेश करने में कुछ ज़्यादा ही समय लगा देती है, जिससे शुरुआती हिस्सा तात्कालिकता की बजाय औपचारिकता ज़्यादा लगता है. ‘ नो वे होम’ की भीषण घटनाओं के बाद एक नया अध्याय शुरू होने के बजाय शुरुआत में कहानी कई बार उन विचारों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें वह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है. कहानी को अपनी असली लय बीच में ही मिलती है.

वहीं फिल्म का अंत एक कड़वी सच्चाई को समेटे हुए है जो स्पाइडर-मैन के कैरेक्टर के अनुरूप है. पीटर को सही काम करने का आसान इनाम नहीं मिलता, और न ही फिल्म उसके फैसलों की कीमत को आसान समाधानों से कम करने की कोशिश करती है. यह एक ऐसा अंत है जो दिल में बस जाता है क्योंकि यह समझाता है कि बलिदान हमेशा से ही इस किरदार के डीएनए में समाया हुआ है. लेकिन जब ऐसा लगता है कि ‘ब्रांड न्यू डे’ इस अध्याय को समाप्त करने के लिए तैयार है, तभी इसका पोस्ट-क्रेडिट दृश्य एक बार फिर से संभावना का संकेत देता है. यह संकेत पहले की घटनाओं को दबाता नहीं है, बल्कि धीरे से यह इशारा करता है कि पीटर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है.

Tags: entertainmentHollywoodspider man
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