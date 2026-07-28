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Spider-Man Box Office Collection: ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ‘स्पाइडर-मैन’ का कब्जा?  800 मिलियन डॉलर! क्या इस बार टॉम हॉलैंड रचेंगे इतिहास

Spider-Man Box Office Collection: टॉम हॉलैंड की मुख्य भूमिका वाली 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' इस वीकेंड सिनेमाघरों में आ रही है और माना जा रहा है कि यह सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफ़िस ओपनिंग में से एक होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुपरहीरो फ़िल्म की यह चौथी किस्त दुनिया भर में ओपनिंग वीकेंड पर 800 मिलियन डॉलर की कमाई कर सकती है.

By: Heena Khan | Published: July 28, 2026 12:51:42 PM IST

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Spider-Man Box Office Collection: टॉम हॉलैंड की मुख्य भूमिका वाली ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ इस वीकेंड सिनेमाघरों में आ रही है और माना जा रहा है कि यह सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफ़िस ओपनिंग में से एक होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुपरहीरो फ़िल्म की यह चौथी किस्त दुनिया भर में ओपनिंग वीकेंड पर 800 मिलियन डॉलर की कमाई कर सकती है. ग्लोबल बॉक्स ऑफ़िस के अनुसार, यह उपलब्धि हासिल करने पर फ़िल्म का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा और यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग बन जाएगी; इससे आगे सिर्फ़ ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ है, जिसने 1.2 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग की थी. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब फ़िल्म ने भारत समेत दुनिया के कई बाज़ारों में ब्लॉकबस्टर एडवांस टिकट बिक्री हासिल कर ली है.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स में ही 60 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि दुनिया भर में फ़िल्म की एडवांस बुकिंग 120 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है, जिससे बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त कमाई की उम्मीद है.

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‘स्पाइडर-मैन’ रचेगा बॉक्स ऑफ़िस इतिहास

अगर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ अपने ओपनिंग वीकेंड में सिर्फ़ अमेरिका में 300 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई कर सकती है, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा 800 मिलियन डॉलर को पार कर सकता है. इससे फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड वाली फ़िल्म का दर्जा मिल जाएगा; यह सिर्फ़ ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ से पीछे रहेगी, जिसने 2019 में 1 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करके रिकॉर्ड बनाया था.

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‘स्पाइडर-मैन’ की एडवांस कमाई’

कई बॉक्स ऑफ़िस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘एवेंजर्स’ फ़्रैंचाइज़ी के अलावा इस तरह की मांग पहले कभी नहीं देखी गई. यह उत्साह ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ की रिकॉर्ड-तोड़ सफलता के बाद पीटर पार्कर के तौर पर टॉम हॉलैंड की वापसी को लेकर है. शुरुआत में फ़िल्म की ओपनिंग 500 मिलियन डॉलर रहने का अनुमान था; हालाँकि, ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद टिकटों की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आया. आने वाली यह फ़िल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक अहम चैप्टर के तौर पर भी काम कर रही है, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.

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Tags: Hollywoodspider mantom holland
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