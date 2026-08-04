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Spider-Man Day 5 Box Office: ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ ने 5 दिनों में रच डाला इतिहास, दुनियाभर में कमा डाले 9000 करोड़ से अधिक

Spider-Man Day 5 Box Office Collection: टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत ही नहीं, दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पांचवे दिन भी अच्छा कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 4, 2026 11:30:02 AM IST

स्पाइडर मैन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
स्पाइडर मैन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड अभिनीत फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. सिर्फ पांच दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 9,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ये फिल्म भारत में 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है. चलिए जानते हैं फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितने रुपये कमाए. 

5वें दिन फिल्म का कलेक्शन कितना रहा?

मंगलवार के दिन फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के 5वें दिन देश भर में 16,874 शो दिखाए गए. फिल्म ने पांचवें दिन  23.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद. इस फिल्म ने भारत में हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का इतिहास फिर से लिख दिया. सोमवार को फिल्म ने अपने वीकडे में पहली बड़ी गिरावट देखी. उम्मीद के मुताबिक गिरावट के बावजूद, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे सिनेमाघरों में छाई हुई है.

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फिल्म का कुल इंडियन कलेक्शन

इस फिल्म ने भारत में कुल 281.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. बहुत जल्द फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है. 

दुनियाभर में फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया?

फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 927 मिलियन डॉलर यानी करीब 8,894 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस फिल्म ने कई फिल्मों की कमाई को पीछे छोड़ दिया है.  इस लिस्ट में अब भी 2019 में रिलीज हुई ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ पहले नंबर पर कायम है, जिसने रिलीज के शुरुआती सप्ताह में करीब 1.2 बिलियन डॉलर (लगभग 11 हजार करोड़ रुपये) का रिकॉर्डतोड़ कारोबार किया था.

फिल्म के बारे में

स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर स्पाइडर-मैन पर आधारित है. कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज़ और पास्कल पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस और सोनी पिक्चर्स रिलीज़िंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 38वीं फ़िल्म है और स्पाइडर-मैन: नो वे होम (2021) के बाद चौथी MCU स्पाइडर-मैन फ़िल्म है.

डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की हुई, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’, स्पाइडर-मैन: नो वे होम की घटनाओं को फॉलो करती है, जिसमें पीटर पार्कर न्यूयॉर्क के फ्रेंडली पड़ोस के स्पाइडर-मैन के तौर पर अपनी ज़िंदगी जीता है. जब दुनिया उसकी पहचान भूल जाती है. टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया के साथ पीटर पार्कर के तौर पर वापस आ रहे हैं , जिसमें सैडी सिंक, जॉन बर्नथल और मार्क रफ़ालो भी अहम रोल में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Spider-Man Brand New Day BOC: ‘स्पाइडर मैन’ ने शनिवार के दिन की छप्परफाड़ कमाई, 200 करोड़ से बस चंद कदम दूर फिल्म

Tags: box officespider man brand new day
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