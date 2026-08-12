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DC vs Ohh My Dog Box Office: ‘स्पाइडर मैन’ 450 करोड़ के करीब, ‘डीसी’ और ‘ओह मॉय डॉग’ की हालत खराब; जानें कलेक्शन

Box Office Collection: सिनेमाघरों में फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वहीं अन्य फिल्में कमाई के मामले फीकी नजर आ रही हैं. जानिए 'डीसी' और 'ओह मॉय डॉग' ने कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 12, 2026 11:29:21 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


थिएटर्स में इन दिनों साउथ, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्में दिखाई जा रही हैं. ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ कमाई के मामले में भारत में 450 करोड़ रुपये के करीब है. वहीं मंगलवार के दिन ‘डीसी’ और ‘ओह मॉय डॉग’ ने कुछ खास कमाई नहीं की.  चलिए जानते हैं फिल्म की कुल कमाई. 

‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ की कुल कमाई? 

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी मंगलवार को 8.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ भारत में फिल्म का टोटल कलेक्शन 431.56 करोड़ का हो गया है. 

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डीसी ने कितना कलेक्शन किया?

साउथ इंडियन फिल्म ‘डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन’ भी 7 अगस्त को ‘ओह माय डॉग’ के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ‘डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन’ का प्रदर्शन ‘ओह माय डॉग’ से बेहतर नजर आ रहा है. फिल्म ने मंगलवार को 5.40 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 32.35 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

फिल्म ‘ओह माय डॉग’ ने कितने कमाए?

सैकनिल्क के अनुसार, 5वें दिन, ‘ओह माय डॉग’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने चौथे दिन के 25 लाख रुपये के कलेक्शन के मुकाबले कोई बढ़ोतरी नहीं दिखता है. 5वें दिन फिल्म के 654 शो में दिखाए जाने के बावजूद फिल्म ने उतनी ही कमाई की, जबकि चौथे दिन 663 शो में दिखाए गए थे.

फिल्म ने 5वें दिन की कमाई को इसकी कुल कमाई में जोड़ने के बाद, ओह माय डॉग ने अब भारत में कुल Rs 4.48 करोड़ की कमाई की है और भारत में इसका नेट कलेक्शन Rs 3.75 करोड़ है. 

यह खबर भी पढ़ें: Mirzapur The Movie Trailer: ‘बाहुबली मारते नहीं, मारने का..’ आ गए कालीन भैया और मुन्ना, फिर ‘मिर्जापुर’ में मचेगा बवाल!

Tags: DCohh my dogspider man brand new day
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