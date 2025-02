नई दिल्ली: चंदू मोंडेती की नागा चैतन्य और साईं पल्लवी स्टारर ‘थंडेल’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। नागा चैतन्य अपनी पत्नी शोभिता धूलिपाला, पिता नागार्जुन और अमला अक्किनेनी के साथ दिल्ली में व्यस्त रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

नागार्जुन ने सोशल मीडिया X पर तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘संसद भवन में आज की बैठक के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार. पद्म भूषण पुरस्कार विजेता डॉ. यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखित ‘अक्किनेनी ग्रेट पर्सनैलिटी’ प्रस्तुत करना सम्मान की बात थी. जो मेरे पिता एएनआर गारू की सिनेमाई विरासत को श्रद्धांजलि है. उनके जीवन के काम को आपकी मान्यता हमारे परिवार, प्रशंसकों और भारतीय फिल्म प्रेमियों के लिए अमूल्य है. हम इस अवसर के लिए अत्यंत आभारी हैं.

