रजनीकांत के साथ रोमांस करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस कैसे आई AIIDS की चपेट में, फिर एक दिन बुझ गया ‘नूर’

South Actress Nisha Noor: यह बात साल 2007 की है…जब एक दिन तमिलनाडू के नागूर में दरगाह के पास एक लड़की लावारिस पड़ी मिली। शरीर में कीड़े रेंग रहे थे और चीटिंया हर तरफ चिपकी हुई थी। उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि जो लड़की इस बुरी हालत में यहां पड़ी मिली है, वह एक पॉपूलर साउथ एक्ट्रेस है। जो साल 1995 में अचानक से लाइमलाइट से दूर हो गई थी। लेकिन 12 साल बाद वह जिस हालत में मिली उसे देख हर किसी की रूंह कांप उठी।

फिल्में छोड़ वेश्यावृत्ति करने लगी थी ये हसीना

इस एक्ट्रेस ने फिल्मों से किनारे का वेश्यावृत्ति का काम अपना लिया। शरीर के बेचकर उसने अपनी जिंदगी बितानी शुरू कर दी थी। एक्ट्रेस को उस हालत में अस्पताल ले जाया गया, तब पता लगा कि वह एड्स जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रही है। इस एक्ट्रेस का नसीब इतना खराब था कि उसके परिवार ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया था। इस हालत के बावजूद कोई भी परिवार से उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया।

12 साल बाद बेहद गंभीर हालत में मिली एक्ट्रेस

इस एक्ट्रेस का नाम निशा नूर था, जिनका एक समय में साउथ इंडस्ट्री में काफी नाम था। कमल हासन से लेकर रजनीकांत जैसे साउथ स्टार्स के साथ वह काम कर चुकी हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया था, फिर निशा ने मजबूरी में अपने जिस्म का धंधा करना शुरू कर दिया। इस कारण उन्हें एड्स जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई। परिवार ने भी सारे रिश्ते-नाते तोड़ लिए थे।

AIDS से भी जूझ रही थी निशा नूर