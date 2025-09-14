एक नहीं 7 बार की आत्महत्या की कोशिश, साउथ की इस मशहूर एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
एक नहीं 7 बार की आत्महत्या की कोशिश, साउथ की इस मशहूर एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Mohini Struggle After Marriage: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस मोहिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी के बाद के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि सात बार आत्महत्या की कोशिश की थी.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2025 2:14:27 PM IST

South Indian Actress Mohini Latest Interview
South Indian Actress Mohini Latest Interview

South Indian Actress Mohini: तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखरेने वाली अभिनेत्री मोहिनी (Actress Mohini) ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी के बाद के अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी. आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री मोहिनी ने कोथांडा रामैया द्वारा निर्देशित ईरमना रोजवे (1991) में नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी. उन्होंने अपने करियर के चरम पर 1999 में भरत के साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) में बस गईं. अगर उनके बच्चों की बात करें तो उनके दो बेटे हैं.

शादी के बाद के संघर्षों को किया याद (Remembered the struggles after marriage)

हाल ही में  मोहिनी (Mohini) ने अवल विकटन (Aval Vikatan) के साथ इंटरव्यू के दौरान शादी के बाद के बुरे दौर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि शादी के बाद मैं अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से रह रही थी. लेकिन एक समय पर मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी तरह के अवसाद में पड़ रही थी. इसके अलावा उन्होंने अपने बुरे दिनों को याद करते हुए कहा कि मैंने एक बार नहीं बल्कि सात बार आत्महत्या की कोशिश की. अभिनेत्री ने कहा कि उनके जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, फिर भी वह गहरे अवसाद से जूझ रही थीं.

ज्योतिषी से मुलाकात की घटना को किया साझा (Shared incident of meeting astrologer)

आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, फिर भी मैं अवसाद से जूझ रही थी. एक समय तो मैंने आत्महत्या की भी कोशिश की थी एक बार नहीं, बल्कि सात बार. मोहिनी ने उस दौर में एक ज्योतिषी से हुई मुलाकात की एक घटना भी साझा की. उन्होंने कहा कि उस दौरान मेरी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि किसी ने मुझ पर काला जादू किया है. पहले तो मैंने इस पर हंसी उड़ाई लेकिन फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं आत्महत्या की कोशिश करने की हद तक क्यों पहुंच गई.

अभिनेत्री ने कहा कि जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने विश्वास के साथ संघर्ष करना शुरू किया. उन्होंने अंत में कहा कि इस एहसास के बाद ही मैंने इससे बाहर निकलने के प्रयास शुरू किए. मुझे वास्तव में जिस चीज ने शक्ति दी, वह मेरे ईसा मसीह थे.

