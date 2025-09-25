OG Review : ‘ओमी भाऊ’ बने इमरान हाशमी पर फिदा हुए फैंस, पवन कल्याण का एक्शन देख थिएटर में मचा तहलका!!
OG Review : नवरात्रि के मौके पर पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' (They Call Him OG) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. इमरान हाशमी की दमदार मौजूदगी और 100 करोड़ की ओपनिंग चर्चा में हैं.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 25, 2025 10:47:44 AM IST

OG Review : जब पूरा देश नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है और भक्त उपवास व गरबा में मग्न हैं, तभी साउथ इंडिया के सुपरस्टार पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ (They Call Him OG) ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री ली है. इस त्योहारी माहौल में जहां परिवार और दोस्त साथ वक्त बिता रहे हैं, वहीं ये फिल्म लोगों के लिए एक मनोरंजक ट्रीट बनकर सामने आई है.

पवन कल्याण की फिल्म को भले ही मिश्रित समीक्षाएं मिल रही हों, लेकिन इसके बावजूद कमाई के मोर्चे पर फिल्म पूरी तरह से सफल होती दिख रही है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवरात्रि की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए फिल्म ने पहले ही दिन 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. भारत में लगभग 60 करोड़ की बुकिंग हुई है और विदेशों में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है. ऐसे में आज यानी 25 सितंबर को फिल्म 100 करोड़ क्लब में प्रवेश कर सकती है।.

इमरान हाशमी की वापसी ने डाला खास असर

इस फिल्म में एक और बड़ी बात है इमरान हाशमी की दमदार मौजूदगी. लंबे समय बाद इमरान किसी साउथ प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने किरदार ओमी भाऊ से लोगों को इंप्रेस किया है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इमरान की एक्टिंग की तारीफ की है और कुछ तो कह रहे हैं कि वे ही फिल्म का असली सितारा हैं.

त्योहारों के मौके पर लोग ऐसे कंटेंट की तलाश में रहते हैं जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सके. हालांकि ‘ओजी’ एक गैंगस्टर ड्रामा है, लेकिन इसमें भरपूर एक्शन, इमोशन और स्टार पॉवर मौजूद है जो त्योहार के इस उत्सव में रोमांच जोड़ती है. खासकर पवन कल्याण के फैंस के लिए ये एक विजुअल फेस्टिवल बन चुका है.

क्या है फिल्म की कहानी?

सुजीत द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक गैंगस्टर ओजस गंभीरा (ओजी) की कहानी है, जो एक दशक बाद मुंबई लौटता है और अपने पुराने दुश्मन ओमी भाऊ से दोबारा भिड़ता है. फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन ओजी की पत्नी कनमनी के रोल में हैं. इसके अलावा प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं.

नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, जब लोग अपने पसंदीदा कलाकारों को स्क्रीन पर देखने का खास समय निकालते हैं, ऐसे में ‘दे कॉल हिम ओजी’ एक शानदार एंटरटेनमेंट पैकेज बन कर उभरी है.

