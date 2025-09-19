Mirai Box Office Collection : फिल्म ने पहले हफ्ते मचाई तबाही, बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे..!
Mirai First Week Box Office Collection : 12 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म मिराई बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आइए देखते हैं फिल्म ने पहले हफ्ते कैसा प्रदर्शन किया है-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 19, 2025 11:05:59 AM IST

Mirai First Week Box Office Collection : तेलुगु फिल्म ‘मिराई’ ने अपनी दमदार कहानी, शानदार विजुअल्स और स्टार पावर के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ये फिल्म न केवल साउथ इंडिया बल्कि पूरे देश में लोगों का दिल जीतने में सफल रही है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘मिराई’ ने अपने पहले हफ्ते में भारत में ₹65.10 करोड़ की कमाई की है, जबकि इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹72.70 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹96 करोड़ तक पहुंच चुका है. फिल्म ने पहले दिन ₹13 करोड़ की नेट कमाई की, जिसमें तेलुगु भाषा से सबसे ज्यादा ₹11.15 करोड़ का योगदान रहा.

शानदार ओपनिंग और वीकेंड परफॉर्मेंस

फिल्म ने अपनी ओपनिंग के दिन शानदार प्रदर्शन किया और शनिवार को ₹15 करोड़ की कमाई की. रविवार को ये आंकड़ा ₹16.6 करोड़ तक पहुंच गया. ये दिखाता है कि फिल्म ने वीकेंड के दौरान लोगों को अपनी ओर अटरैक्ट किया. हालांकि, सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखी गई और ये ₹6.4 करोड़ पर आ गया. मंगलवार और बुधवार को भी हल्की गिरावट आई, जब फिल्म ने क्रमशः ₹6 करोड़ और ₹4.75 करोड़ कमाए. इसके बावजूद, वीकेंड में शानदार प्रदर्शन ने फिल्म को मजबूत शुरुआत दिलाई.

रीजनल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन

रीजनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ‘मिराई’ को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे ज्यादा ₹49.1 करोड़ की कमाई हुई. कर्नाटका से ₹7 करोड़ और बाकी राज्यों से ₹14.57 करोड़ का योगदान रहा. ये आंकड़े फिल्म की राष्ट्रीय और रीजनल दोनों ही बाजारों में लोकप्रियता को दर्शाते हैं.

क्या है फिल्म की कहानी  

मिराई एक फैंटेसी-एक्शन एडवेंचर फिल्म है. फिल्म की कहानी एक युवा योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा का कार्य सौंपा जाता है, जिनमें देवताओं की शक्ति छुपी हुई मानी जाती है. फिल्म की रोमांचक पटकथा और शानदार विजुअल्स ने लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफलता पाई है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और इसे पेश करने का तरीका है, जो लोगों को अटरैक्ट करता है.

