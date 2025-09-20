Box Office Collection Day 8 : ‘जॉली एलएलबी 3’ की एंट्री से डगमगाई ‘मिराई’ की कमाई! आंठवे दिन थम गई रफ्तार, जानें कलेक्शन
Mirai Box Office Collection Day 8 : तेजा सज्जा की 'मिराई' ने 8 दिनों में ₹67.60 करोड़ कमाए, लेकिन 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज के बाद कमाई में गिरावट आई है. फिल्म को अब बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिल रही है.

Published: September 20, 2025

Mirai Box Office Collection Day 8 :  साउथ के राइजिंग सुपरस्टार तेजा सज्जा, जिन्होंने ‘हनुमान’ जैसी ब्लॉकबस्टर से देशभर में पहचान बनाई, अब एक बार फिर दमदार वापसी कर चुके हैं अपनी नई फिल्म ‘मिराई’ के साथ. ये एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, जो 12 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु समेत कई भाषाओं में रिलीज हुई.

इस फिल्म को अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी ने निर्देशित किया है और इसकी कहानी एक ऐसे योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे 9 दिव्य ग्रंथों की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है. इन ग्रंथों की शक्ति किसी को भी अमर बना सकती है और इसी मिशन को लेकर शुरू होती है मिराई की जबरदस्त जर्नी.

पहले हफ्ते में धमाल, लेकिन आठवें दिन आई गिरावट

‘मिराई’ ने शुरुआती दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये की कमाई कर सभी को चौंका दिया था. दूसरे और तीसरे दिन तो इसका ग्राफ और भी ऊंचा गया, लेकिन हफ्ते के बीच में आते-आते कमाई में गिरावट दिखने लगी.

अब आठवें दिन यानी शुक्रवार को फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखी गई है. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को ‘मिराई’ ने सिर्फ 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन अब 67.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

‘जॉली एलएलबी 3’ ने बिगाड़ा खेल?

तेजा सज्जा की ‘मिराई’ को अब बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिल रही है अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ से. इस कोर्टरूम ड्रामा ने रिलीज होते ही जबरदस्त शुरुआत की है और लोगों को बड़ी संख्या में थिएटर्स की ओर खींचा है.

‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज से ‘मिराई’ की कमाई पर साफ असर पड़ा है, खासकर नॉर्थ इंडिया के शहरों में, जहां अब मिराई की स्क्रीनिंग्स घटाई जा रही हैं.

 डे वाइज कलेक्शन रिपोर्ट

 डे 1: ₹13 करोड़
 डे 2: ₹15 करोड़
 डे 3: ₹16.6 करोड़
 डे 4: ₹6.4 करोड़
 डे 5: ₹6 करोड़
 डे 6: ₹4.75 करोड़
 डे 7: ₹3.35 करोड़
 डे 8: ₹2.50 करोड़ (अनुमानित)
 कुल कलेक्शन: ₹67.60 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट)

क्या मिराई आगे बरकरार रख पाएगी अपना जलवा?

तेजा सज्जा की ‘मिराई’ ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब इसका असली इम्तिहान शुरू हुआ है. बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज़ और वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के भविष्य को तय करेंगे.

 

