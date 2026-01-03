Home > मनोरंजन > स्टेज कंट्रोवर्सी के बाद ‘TOXIC’ से तारा सुतारिया के बोल्ड लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा! जानिए कब रिलीज होगी ये फिल्म?

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से तारा सुतारिया का बोल्ड लुक वायरल! 'रेबेका' बनकर हाथ में थामी बंदूक. आखिर क्या होगा फिल्म में उनका रोल? रिलीज डेट और बड़े क्लैश की पूरी जानकारी यहाँ देखें.

By: Shivani Singh | Published: January 3, 2026 6:46:53 PM IST

साउथ इंडियन स्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ आजकल सुर्खियों में है. हाल ही में फिल्म से कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा के लुक सामने आए थे। अब तारा सुतारिया का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है.

तारा सुतारिया बोल्ड अवतार में नज़र आईं

एक्टर यश और फिल्म ‘टॉक्सिक’ के मेकर्स ने तारा सुतारिया का लुक शेयर किया है. पोस्ट के साथ उनके किरदार का नाम भी बताया गया है. वह इस फिल्म में रेबेका का किरदार निभाएंगी. ‘टॉक्सिक’ के नए पोस्टर में तारा सुतारिया बंदूक पकड़े हुए दिख रही हैं, और उनका लुक काफी बोल्ड है.

कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा के लुक ने भी धूम मचाई

तारा सुतारिया से पहले, ‘टॉक्सिक’ के मेकर्स ने नयनतारा, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी के लुक भी शेयर किए थे. हर एक्ट्रेस का लुक यूनिक था। इन लुक को देखकर लगता है कि फिल्म में उनके किरदार काफी दमदार होंगे.

यश की फिल्म कब रिलीज़ होगी?

फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. यश लीड रोल में नज़र आएंगे। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. यह एक मेगा-बजट फिल्म है, और यश के फैंस इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। संयोग से, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ‘ध्रुव 2’ से मुकाबला करेगी.

तारा और ढिल्लों की नजदीकियां बनी चर्चा का विषय 

दरअसल तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों अपने मुंबई कॉन्सर्ट में एक साथ नज़र आने के बाद से ही चर्चा में हैं. 26 दिसंबर 2025 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुए एपी के वन ऑफ वन इंडिया टूर में तारा ने सबका ध्यान खींचा. इस जोड़ी ने अपनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री से ठंडी सर्दियों में आग लगा दी थी. स्टेज पर तारा के साथ उनकी नज़दीकी ने नेटिज़न्स के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा कीं, जिससे तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहारिया भी सुर्खियों में आ गए.

