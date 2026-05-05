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कौन हैं आर. बी. चौधरी? निधन पर रजनीकांत से लेकर चिरंजीवी तक ने जताया दुख; हिंदी सिनेमा में भी किया काम

R B Choudary car accident: आर. बी. चौधरी एक राजस्थानी परिवार से ताल्लुक रखते थे. फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने स्टील, निर्यात और आभूषण उद्योगों में काम किया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 5, 2026 10:16:35 PM IST

कौन हैं आर. बी. चौधरी
कौन हैं आर. बी. चौधरी


RB Chaudhary Personal Life: सुपर गुड फिल्म्स के संस्थापक और अनुभवी तमिल फिल्म निर्माता आर. बी. चौधरी का 5 मई, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक दुखद कार दुर्घटना में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनका पार्थिव शरीर कल चेन्नई लाया जाएगा. अभिनेताओं रजनीकांत, चिरंजीवी, पवन कल्याण और पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिवंगत निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

दिवंगत निर्माता ने कई फिल्म उद्योगों में काम किया, मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु में, और साथ ही मलयालम और हिंदी में भी कुछ फिल्में बनाईं. वह प्रोडक्शन कंपनी ‘सुपर गुड फिल्म्स’ के संस्थापक थे.

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राजस्थानी परिवार से ताल्लुक

आर. बी. चौधरी एक राजस्थानी परिवार से ताल्लुक रखते थे. फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने स्टील, निर्यात और आभूषण उद्योगों में काम किया था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सबसे पहले मलयालम फिल्म उद्योग में एक निर्माता के तौर पर की और “सुपर” बैनर के तहत कुछ फिल्मों का निर्माण किया.

तमिल फिल्म उद्योग में कदम

1989 में, उन्होंने तमिल फिल्म उद्योग में कदम रखा और आर. मोहन के साथ साझेदारी में ‘सुपर’ बैनर के तहत फिल्मों का निर्माण किया; आर. मोहन ‘गुड नाइट’ मॉस्किटो मैट्स के निर्माता थे. जब दोनों ने अलग होने का फैसला किया, तो चौधरी ने “गुड नाइट” से “गुड” शब्द लिया और उसे बदलकर ‘सुपर गुड फिल्म्स’ कर दिया.

आर. बी. चौधरी के परिवार पर एक नजर

आर. बी. चौधरी का विवाह महजबीन नामक एक तमिल महिला से हुआ था. उनके परिवार में उनके चार बेटे हैं. उनके बेटे सुरेश ने उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी ‘सुपर गुड फिल्म्स’ के लिए फिल्मों का निर्माण किया, जबकि जीवन एक उद्यमी हैं जो एक स्टील कंपनी चलाते हैं. उनके तीसरे बेटे, जिथन रमेश, एक अभिनेता और निर्माता हैं, और उनके सबसे छोटे बेटे, जीवा, भी एक अभिनेता हैं. दिवंगत निर्माता के अंतिम संस्कार से संबंधित और अधिक विवरणों का अभी इंतज़ार है. उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन

Tags: R B Choudary car accidentR B Choudary deathRB Chaudhary FamilyRB Chaudhary Personal LifeSuper Good Films Founder
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