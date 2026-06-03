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Who Is Kevin Kunta: कौन है राम चरण का बॉडीगार्ड केविन कुंटा? फीस में शेरा को भी छोड़ा पीछे, MMA का रह चुका है चैंपियन

Who Is Kevin Kunta: राम चरण के 27 वर्षीय बॉडीगार्ड केविन कुंटा इन दिनों सुर्खियों में हैं. गाम्बिया के प्रोफेशनल MMA फाइटर केविन का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर राम चरण ने मजाकिया प्रतिक्रिया दी.

By: Preeti Rajput | Published: June 3, 2026 3:08:25 PM IST

कौन है राम चरण का बॉडीगार्ड केविन कुंटा?
कौन है राम चरण का बॉडीगार्ड केविन कुंटा?


Who Is Kevin Kunta: साउथ स्टार राम चरण अपनी आने वाली फिल्म Peddi की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच एक्टर का बॉडीगार्ड केविन कुंटा खूब चर्चाओं में चल रहे हैं. केविन कुंटा एक्टर के 27 साल के बॉडीगार्ड हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिनमें वह राम चरण के साथ नजर आ रहे हैं. इससे फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गई है. 

प्रोफेशनल MMA फाइटर

बॉडीगार्ड केविन कुंटा वेस्ट अफ्रीका के गाम्बिया के एक प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं. जो फ़्लोरेंस और इटली में रहते हैं. एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान, राम चरण ने केविन की हो रीह चर्चाओं को लेकर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने मजाक में कहा कि ‘लोग शायद उन्हें रिश्वत देकर एक्टर के बारे में बात करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे.’

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केविन कुंटा की सैलरी

जानकारी के मुताबिक, केविन कुंटा एक दिन की सुरक्षा के लिए करीब 2 लाख रुपये फीस लेते हैं. इस हिसाब से उनकी मासिक कमाई लगभग 60 लाख रुपये तक पहुंचती है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता की बड़ी वजह मानी जा रही है.

केविन कुंटा की नेट वर्थ

केविन की नेट वर्थ अभी तक सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर नहीं की गई है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पेशेवर MMA फाइटर सुपरस्टार के ‘Peddi’ प्रमोशनल टूर के दौरान उन्हें करीबी सुरक्षा देने के लिए प्रतिदिन ₹2 लाख से ₹4 लाख के बीच फीस लेता है.

कौन हैं केविन कुंटा?

केविन अक्सर राम चरण के साथ पब्लिक इवेंट्स में नजर आते हैं; आमतौर पर वे गहरे रंग का सूट पहने होते हैं और एक्टर के करीब ही रहते हैं. उनके इंस्टाग्राम बायो में बताया गया है कि वे गाम्बिया के रहने वाले हैं और इटली के फ्लोरेंस में रहने वाले एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 81.9k फॉलोअर्स हैं. टोपोलॉजी वेबसाइट के अनुसार, केविन का असली नाम अब्दू कादिर सोवे है. उनका जन्म 1998 में गाम्बिया में हुआ था. गाम्बिया रेसलिंग एसोसिएशन ने बताया है कि उन्हें ‘बारा के मामा लामिन’ के नाम से जाना जाता है.

Tags: home-hero-pos-5Kevin KuntaRam Charan
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