रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!
Home > मनोरंजन > साउथ सिनेमा > रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!

रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!

टॉलीवुड के सुपरस्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप तरीके से सगाई की। जानिए उनके रिश्ते की दिलचस्प कहानी और कब होने वाली है शादी

By: Shivani Singh | Published: October 4, 2025 12:44:03 AM IST

रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!

टॉलीवुड की दुनिया में हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, दक्षिणी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच कुछ खास हुआ है, जिसे उन्होंने काफी गुपचुप रखा.

टॉलीवुड सूत्रों के अनुसार, साउथ स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शुक्रवार को गुपचुप तरीके से सगाई कर ली. खबर है कि सगाई दोनों अभिनेताओं के परिवारों और केवल करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई. चूँकि यह समारोह बंद दरवाजों के पीछे हुआ, इसलिए मीडिया को कोई तस्वीर जारी नहीं की गई और विजय और रश्मिका द्वारा घोषणा किए जाने तक इस खबर को गुप्त रखा गया है.

विजय और रश्मिका काफी समय से डेटिंग कर रहे हैं. हालाँकि उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है या इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने अफवाहों को हवा देने के लिए पर्याप्त संकेत दिए हैं. उन्हें कई बार रेस्टोरेंट में और कई मौकों पर साथ में छुट्टियां मनाते हुए भी देखा गया है। हालाँकि, उन्होंने अब तक पूरी गोपनीयता बनाए रखी है. उनकी सगाई की खबर आखिरकार इन अफवाहों पर विराम लगा देगी. 

फरवरी में करेंगे शादी

इस जोड़े के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि वे अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंध जाएँगे. आधिकारिक घोषणा के बाद और जानकारी सामने आएगी.

क्लर्क से ‘कांतारा’ तक, Rishabh Shetty ने कैसे तय किया नेशनल अवॉर्ड माइलस्टोन?

कब से डेटिंग कर रहे हैं?

दोनों कलाकारों ने कभी भी अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसके बारे में खुलकर बात की है. हालाँकि, उन्हें कई बार रेस्टोरेंट में और साथ में छुट्टियाँ मनाते हुए देखा गया है. विजय और रश्मिका का नाम पहली बार 2018 की सुपरहिट फिल्म “गीता गोविंदम” के दौरान जोड़ा गया था, और उसके बाद 2019 में आई “डियर कॉमरेड” ने उनके रिश्ते को और मज़बूत किया.

विजय और रश्मिका की फ़िल्में

विजय देवरकोंडा ने “पेली चूपुलु”, “अर्जुन रेड्डी” और “गीता गोविंदम” जैसी हिट फिल्मों से सनसनी मचा दी. इस बीच, रश्मिका “पुष्पा” फ्रैंचाइज़ी और “एनिमल” जैसी अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों से राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गईं. उन्होंने कन्नड़ में “किरिक पार्टी” से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और बॉलीवुड में भी कदम रखा. दोनों ने “गीता गोविंदम” और “डियर कॉमरेड” में साथ काम किया है. वे जल्द ही तीसरी बार साथ काम करने वाले हैं.

Kantara Chapter 1 ने कर दी सबकी छुट्टी, ऋषभ शेट्टी के आगे झुका पूरा बॉलीवुड; एक ही दिन में छाप दिए इतने करोड़

Tags: Celebrity EngagementRashmika Mandannasouth starsTollywood Newsvijay deverakonda
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!
रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!
रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!
रश्मिका और विजय ने गुपचुप रचा ली सगाई, इस महीने कर रहे हैं दोनों शादी!