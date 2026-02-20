Home > मनोरंजन > Toxic Teaser Out : ‘टॉक्सिक’ के टीजर ने मचाया तहलका, खून से होली खेलते दिखे यश; खतरनाक वायलेंस देख खड़े हुए रोंगटे

Toxic Teaser Out : कन्नड़ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हो चुका है. 1 मिनट 55 सेकेंड के टीजर वायलेंस और खून-खराबे से भरपूर है. टीजर के आखिरी में विलेन की झलक देखने को मिली है. लेकिन उसे पहचानना मुश्किल है.

By: Preeti Rajput | Published: February 20, 2026 11:56:23 AM IST

कन्नड़ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हो चुका है.
कन्नड़ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हो चुका है.


Toxic Teaser Out :  यश की सबसे मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ के टीजर का काफी समय से इंतजार हो रहा था. अब फाइनली टीजर सामने आ गया है. मेकर्स और यश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का टीजर कई भाषाओं में शेयर किया है. यश ने टीजर शेयर कर बताया कि वह गीतू मोहनदास की रिवेंज ड्रामा में अपना सबसे ज्यादा हिंसक अवतार दिखाने वाले हैं. फिल्म के टीजर में सिर्फ वायलेंस देखने को मिल रहा है. टीजर की शुरुआत एक पार्टी से होती है, बैकग्राउंड में आवाज आती  है ‘इस बार की जंग अलग है.’ फिर गोलीबारी शुरु हो गई है. एक सर्कस नजर आ रहा है और उसमें कई गैंगस्टर दिख रहे हैं. 

फिल्म की कहानी 

टॉक्सिक के टीजर में कहानी सकर्स से शुरु होकर  ईस्ट एशियन थीम वाले बैकड्रॉप तक लेकर जाती है. जिसमें अलग-अलग समय पर एक्शन देखने को मिल रहा है. पूरा टीजर डार्क है. वायलेंस और हाई-ऑक्टेन विजुअल्स के साथ कहानी को बारीकी से पेश किया गया है. ‘टॉक्सिक’ के टीजर में यश पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं. उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है. जिसमें वह कभी दुबले-पतले और फुर्तीले अवतार में नजर आ रहे हैं. टीजर रिलीज के साथ ही मेकर्स ने एक सीधी चेतावनी भी दे दी है. 

‘टॉक्सिक’ की कास्ट

फिल्म में नयनतारा गंगा के रोल में, कियारा आडवाणी नादिया के रोल में, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रोल में, तारा सुतारिया रेबेका के रोल में और रुकीमी वसंत मेलिसा के रोल में हैं. मेकर्स ने पहले ही उनके फर्स्ट लुक दिखा दिए हैं. मशहूर फिल्ममेकर गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी और यश के साथ मिलकर लिखी गई इस फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया है, और इसके डब वर्जन कई भाषाओं में बनाने का प्लान है.

‘टॉक्सिक’ का ‘धुरंधर’ से क्लैश

यह 19 मार्च को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज होने वाली है, जो ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के त्योहारों के साथ है. यह फिल्म रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से क्लैश करेगी, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है.  

