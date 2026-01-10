Natalie Burn नहीं, इस हसीना ने किया यश के साथ Intimate Scene, ऐसे ही Toxic के पीछे फैंस नहीं हुए दीवाने!

Toxic Intimate Scene: यश की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्म, Toxic ने पहले ही ऑनलाइन धूम मचा दी है. हाल ही में इस एक्शन थ्रिलर का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, और तब से फ़ैन्स इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे हैं. यह फ़िल्म 19 मार्च, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. 2.51 मिनट का ट्रेलर एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ था. लोग बड़ी बेसब्री से यश की फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

कौन है कार में इंटिमेट सीन करने वाली एक्ट्रेस

लेकिन, इसका एक खास सीन ऑनलाइन काफी पॉपुलर हो गया है. हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया. हम एक इंटिमेट कार सीन की बात कर रहे हैं, जिसमें यश और उनकी ऑन-स्क्रीन पार्टनर हैं. जब से ट्रेलर ऑनलाइन आया है, लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस सीन में ग्लैमरस डीवा कौन है. ऐसी चर्चा थी कि पॉपुलर एक्ट्रेस नताली बर्न वायरल सीन में थीं, लेकिन अब, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, वो नहीं, बल्कि बीट्रिज़ टॉफेनबैक नाम की एक्ट्रेस हैं.

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, बीट्रिज़ टॉफेनबैक एक ब्राज़ीलियाई एक्ट्रेस और मॉडल हैं. टॉक्सिक ट्रेलर में यश के साथ अपने बोल्ड सीन के वायरल होने के बाद वो रातों-रात सेंसेशन बन गई हैं. 2014 में, उन्होंने कैरेक्टर मॉडल टूर के ज़रिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फैशन रनवे में अपना करियर बनाया है. कब्रिस्तान वाले सीन में नज़र आने वाली ग्लैमरस डीवा को लेकर काफी चर्चा थी. अफवाहें थीं कि वह नताली बर्न हैं. हालांकि, हाल ही में, डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने साफ किया है कि उस सीन में नताली नहीं बल्कि बीट्रिज़ टॉफेनबैक थीं. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर गीतू ने यह बात साफ करते हुए लिखा:

कौन हैं नैटली बर्न , जिनके बारे में उड़ी अफवाह

नताली बर्न का जन्म कीव, यूक्रेन में हुआ था. वह एक्टिंग के अपने पैशन को पूरा करने के लिए US चली गईं और 2006 से हॉलीवुड में काम कर रही हैं. पेशे से वह एक यूक्रेनी-अमेरिकन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई के लिए LA में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले, नताली एक मॉडल थीं. उन्होंने कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया है, जिनमें द एक्सपेंडेबल्स 3, मैकेनिक: रिसरेक्शन, टिल डेथ डू अस पार्ट, द कमबैक ट्रेल और आइज़ इन द ट्रीज़ शामिल हैं.

एक्ट्रेस होने के अलावा, नताली का अपना प्रोडक्शन हाउस है, 7हेवन प्रोडक्शंस. उन्होंने कई फिल्मों में स्क्रीनराइटर के तौर पर भी काम किया है, जिनमें एक्सीलरेशन, फोर्ट्रेस और द एनफोर्सर शामिल हैं. उन्होंने रॉकिंग स्टार यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से इंडियन सिनेमा में डेब्यू किया. पर्सनल लाइफ की बात करें तो, नताली बर्न की शादी फिल्ममेकर टिमोथी वुडवर्ड जूनियर से हुई है. सितंबर 2024 में इस कपल ने पेरिस में शादी की.

