‘थलपति’ नहीं अब ‘मुख्यमंत्री’? विजय के नए टाइटल कार्ड ने मचाई सनसनी; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Jana Nayagan: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में थलपति विजय ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने 108 सीटें जीतकर राज्य में एक नया इतिहास रच दिया है. अब वह जल्द तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. इन सभी के बीच फैंस विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच फिल्म का टाइटल कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेकर्स ने विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है.

टाइटल कार्ड देख हैरान हुए फैंस

वायरल वीडियो में विजय की एंट्री के दौरान स्क्रीन पर Tamil Nadu Chief Minister – C Joseph Vijay लिखा हुआ है. वीडियो में थिएटर में मौजूद लोग इस दौरान खूब जश्न मनाते हुए नजर आए. जहां एक तरफ फैंस वीडियो को देखकर काफी खुश थे, वहीं दूसरी तरफ टाइटल कार्ड में विजय के नाम के साथ ‘थलपति’ नहीं लिखा हुआ था. जिसके कारण इसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फैंस काफी हैरान नजर आ रहे हैं.

First ever CM title card for an ACTOR in India. 🔥💥🧨 C. Joseph Vijay pic.twitter.com/FTATW5InOU — KARTHIK DP (@dp_karthik) May 6, 2026

विजय की पहचान है थलपति

विजय काफी समय से अपने राजनीतिक जीवन और फिल्मी करियर को एक-दूसरे से काफी अलग रखा है. उन्होंने फिल्मों और प्रमोशनल इवेंट्स में ‘थलपति’ टाइटल को अब तक जगह दे रखी है. इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’ में भी वो इसी टाइटल के साथ नजर आ सकते हैं. फैंस के मुताबिक, ‘थलपति’ अब विजय की स्क्रीन इमेज और स्टार पहचान का एक जरूरी और अहम हिस्सा बन चुका है.

कहां से मिला थलपति टैग

विजय के नाम के आगे ‘थलपति’ उनके फैंस ने लगाया था. जिसका अर्थ ‘कमांडर’ या ‘नेता’ होता है. उनकी फिल्मों में दमदार और लीड रोल वाली इमेज की वजह से ये नाम दर्शकों के बीच काफी मशहूर हो गया. धीरे-धीरे ये उनकी पहचान का हिस्सा बन गया और हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया.