‘हाथ जोड़कर सभी…’, फर्जी फोटो देख आग बबूला हुईं Sreeleela; जानें क्या है वायरल तस्वीरों की सच्चाई?

Sreeleela Post on AI Fake Photos: साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीलीला एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है. इस बार एक्ट्रेस अपनी फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में चल रही हैं. दरअसल, हाल ही में श्रीलीला AI और डीपफेक की अश्लील तस्वीरों का शिकार हो चुकी है. उनकी कई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसके कारण श्रीलीला गुस्से से लाल हो गई हैं. उन्होंने इसे लेकर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

एआई कंटेंट को लेकर श्रीलीला का गुस्सा

एक्ट्रेस श्रीलीला हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एआई से बने कंटेंट को लेकर काफी नाराज़ नजर आईं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ शब्दों में कहा कि” वे एआई से बनाई गई सुपरस्टार इमेज और कंटेंट का समर्थन नहीं करतीं। श्रीलीला ने लिखा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना बेहद नुकसानदायक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे कंटेंट को न देखें और न ही आगे बढ़ाएं।”

टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर उठाए सवाल

श्रीलीला ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि “आज टेक्नोलॉजी की मदद से किसी की भी झूठी या गलत छवि बनाना आसान हो गया है, लेकिन इसके पीछे छुपा नुकसान लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि टेक्निकल टूल्स का गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। एक्ट्रेस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर चल रही कई गतिविधियों के बारे में उन्हें खुद बाद में पता चला, और इस दौरान उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सचेत किया। उन्होंने माना कि यह सब जानकर उन्हें गहरा दुख और मानसिक परेशानी हुई।”

महिलाओं के सम्मान की बात

अपने बयान में श्रीलीला ने महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर भी जोर दिया। उन्होंने लिखा कि “हर लड़की किसी न किसी की बेटी, बहन, पोती, दोस्त या सहकर्मी होती है, चाहे वह किसी भी पेशे से जुड़ी हो। अगर कोई महिला कला या मनोरंजन के क्षेत्र को अपना करियर चुनती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके सम्मान से समझौता किया जाए। श्रीलीला ने कहा कि वे ऐसे इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हैं, जो खुशी और सकारात्मकता फैलाए और जहां सभी खुद को सुरक्षित महसूस करें।”

सभी की तरफ से समर्थन की अपील

पोस्ट के आखिर में श्रीलीला ने बताया कि “केवल वे ही नहीं, बल्कि उनके कई दोस्त और सहकर्मी भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी की ओर से अपनी बात रख रही हैं”। एक्ट्रेस ने दर्शकों से भरोसे और सम्मान के साथ उनका साथ देने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि “इस मामले में अब संबंधित अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे। श्रीलीला का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और कई लोग उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं।”