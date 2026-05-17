तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

हाल ही में साउथ एक्टर रवि मोहन ने आरती के साथ अपने वैवाहिक जीवन में आई कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की. अभिनेता ने अपने बच्चों से न मिल पाने का दर्द बताया साथ ही आरती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वह कलाई तक अपनी काट चुके हैं. इतना ही नहीं रवि मोहन ने पत्नी पर काला जादू करने का भी आरोप लगाया है. आपको बता दें कि दोनों का तलाक का केस चल रहा है. इसलिए एक्टर ने कहा कि जबतक उनका तलाक नहीं हो जाता, वह एक्टिंग नहीं करेंगे.

बेटों से नहीं मिलने दे रही

रवि मोहन ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जिंदगा का दर्द बयां किया. और अपनी अलग रह रही पत्नी आरती रवि और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ‘वे मुझे मेरे बेटों से मिलने नहीं दे रहे हैं. मेरे बेटों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड तैनात हैं. मैंने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी. अब मैं इसकी कीमत चुका रहा हूं. दरअसल, मैंने अपनी कलाई काट ली थी और फिर भी अगले दिन शूटिंग पर पहुंच गया था. ‘ इसके साथ ही अभिनेता ने आरती पर काला जादू करने का आरोप लगाया है.

तलाक तक नहीं करेंगे एक्टिंग

मीडिया से बात करते हुए रवि मोहन ने कहा कि पिछले दो सालों में सार्वजनिक जांच-पड़ताल और साइबरबुलिंग ने उन पर बुरा असर डाला है. उन्होंने कहा, ‘जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता, मैं कोई काम नहीं करूंगा. मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं. जब मेरा तलाक हो जाएगा, मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी. जब यह साइबरबुलिंग बंद हो जाएगी, मैं वापस लौट आऊंगा.’ इस दौरान अभिनेता फूट-फूटकर रोने लगे थे.

केनीशा के साथ अपने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

आपको बता दें कि रवि मोहन और आरती साल 2024 से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. इसी के बाद अभिनेता ने सितंबर 2024 में तलाक की अर्जी डाल दी थी. इसके बाद रवि मोहन का नाम सिंगर केनिशा फ्रांसिस के साथ जुड़ा, दोनों को साथ में एक शादी समारोह में देखा गया था. लेकिन फिर केनीशा के साथ उनका ब्रेकअप हो गया. इसकी घोषणा उन्होंने खुद केनीशा ने की थी. इस दर्द पर भी रवि मोहन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘साइबरबुलिंग की भी एक सीमा होती है। मेरे पास सबूत हैं और मैं उन सभी को बेनकाब करूंगा. मेरे साथ हुए अपमान से लेकर हर एक का सबूत मैं पेश करूंगा, तुम साइबरबुलिंग करने वाले कमीनों. तुमने केनीशा को मुझसे दूर कर दिया. मैं उसके अच्छे जीवन की कामना करता हूं.’

कब शुरू हुआ रवि मोहन और आरती की जिंदगी में तूफान?

शादी के 15 साल बाद ही रवि मोहन और आरती की शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई. सितंबर 2024 में, रवि मोहन और आरती के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई, जब अभिनेता ने आरती से अलग होने का फैसला सुनाया. लगभग उसी समय, रवि और उनकी कथित पार्टनर केनीशा एक तमिल फिल्म निर्माता के परिवार की शादी में सार्वजनिक रूप से नज़र आए, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगीं. 2025 में, रवि और आरती ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान साझा किए थे. हालांकि, उन्होंने अपने वैवाहिक विवाद से संबंधित बयान अपने-अपने सोशल मीडिया पेजों से हटा दिए हैं. इसी के बाद से दोनों अब तलाक के मोड़ पर खड़े हैं.