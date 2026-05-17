Home > मनोरंजन > तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Ravi Mohan Divorce Case: साउथ अभिनेता रवि मोहन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी पत्नी आरती के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनसे उनका तलाक का केस चल रहा है. वह मीडिया से बात करते हुए फफक कर रो पड़े.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 17, 2026 2:40:10 PM IST

रवि मोहन ने पत्नी आरती पर लगाए गंभीर आरोप
रवि मोहन ने पत्नी आरती पर लगाए गंभीर आरोप


हाल ही में साउथ एक्टर रवि मोहन ने आरती के साथ अपने वैवाहिक जीवन में आई कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की. अभिनेता ने अपने बच्चों से न मिल पाने का दर्द बताया साथ ही आरती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वह कलाई तक अपनी काट चुके हैं. इतना ही नहीं रवि मोहन ने पत्नी पर काला जादू करने का भी आरोप लगाया है. आपको बता दें कि दोनों का तलाक का केस चल रहा है. इसलिए एक्टर ने कहा कि जबतक उनका तलाक नहीं हो जाता, वह एक्टिंग नहीं करेंगे. 

बेटों से नहीं मिलने दे रही 

रवि मोहन ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जिंदगा का दर्द बयां किया. और अपनी अलग रह रही पत्नी आरती रवि और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ‘वे मुझे मेरे बेटों से मिलने नहीं दे रहे हैं. मेरे बेटों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड तैनात हैं. मैंने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी. अब मैं इसकी कीमत चुका रहा हूं. दरअसल, मैंने अपनी कलाई काट ली थी और फिर भी अगले दिन शूटिंग पर पहुंच गया था. ‘ इसके साथ ही अभिनेता ने आरती पर काला जादू करने का आरोप लगाया है. 

You Might Be Interested In

तलाक तक नहीं करेंगे एक्टिंग 

मीडिया से बात करते हुए रवि मोहन ने कहा कि पिछले दो सालों में सार्वजनिक जांच-पड़ताल और साइबरबुलिंग ने उन पर बुरा असर डाला है. उन्होंने कहा, ‘जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता, मैं कोई काम नहीं करूंगा. मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं. जब मेरा तलाक हो जाएगा, मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी. जब यह साइबरबुलिंग बंद हो जाएगी, मैं वापस लौट आऊंगा.’  इस दौरान अभिनेता फूट-फूटकर रोने लगे थे. 

केनीशा के साथ अपने रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

आपको बता दें कि रवि मोहन और आरती साल 2024 से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. इसी के बाद अभिनेता ने सितंबर 2024 में तलाक की अर्जी डाल दी थी. इसके बाद रवि मोहन का नाम सिंगर केनिशा फ्रांसिस के साथ जुड़ा, दोनों को साथ में एक शादी समारोह में देखा गया था. लेकिन फिर केनीशा के साथ उनका ब्रेकअप हो गया. इसकी घोषणा उन्होंने खुद केनीशा ने की थी. इस दर्द पर भी रवि मोहन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘साइबरबुलिंग की भी एक सीमा होती है। मेरे पास सबूत हैं और मैं उन सभी को बेनकाब करूंगा. मेरे साथ हुए अपमान से लेकर हर एक का सबूत मैं पेश करूंगा, तुम साइबरबुलिंग करने वाले कमीनों. तुमने केनीशा को मुझसे दूर कर दिया. मैं उसके अच्छे जीवन की कामना करता हूं.’

कब शुरू हुआ रवि मोहन और आरती की जिंदगी में तूफान?

शादी के 15 साल बाद ही रवि मोहन और आरती की शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई. सितंबर 2024 में, रवि मोहन और आरती के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई, जब अभिनेता ने आरती से अलग होने का फैसला सुनाया. लगभग उसी समय, रवि और उनकी कथित पार्टनर केनीशा एक तमिल फिल्म निर्माता के परिवार की शादी में सार्वजनिक रूप से नज़र आए, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगीं. 2025 में, रवि और आरती ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान साझा किए थे. हालांकि, उन्होंने अपने वैवाहिक विवाद से संबंधित बयान अपने-अपने सोशल मीडिया पेजों से हटा दिए हैं. इसी के बाद से दोनों अब तलाक के मोड़ पर खड़े हैं. 

Tags: ravi mohansouth cinema
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
तलाक होने तक एक्टिंग नहीं करूंगा…, भरी महफिल में फफक कर रो पड़े रवि मोहन, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप