Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका ने पहली बार की थी विजय देवरकोंडा को ‘किस, रोमेंटिक पलों को खुद दुल्हन रानी ने किया बयां

Rashmika Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी से पहले की रस्में उदयपुर में शुरू हो गई हैं. यह कपल 26 फरवरी को उदयपुर से 25 km दूर शानदार ITC मेमेंटोज़ में शादी करेगा. उनकी शादी को लेकर उत्साह के बीच, एक्टर्स के पुराने इंटरव्यू और तस्वीरें फिर से सामने आई हैं. ऐसी ही एक क्लिप में रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम में अपने पहले ऑनस्क्रीन किस के बारे में बात कर रही हैं.

विजय देवरकोंडा पहली किस

रश्मिका मंदाना ने कहा, “पहली बार ऑनस्क्रीन किस गीता गोविंदम में था. पहली बार और सब कुछ, आपको नहीं पता कि यह कैसा होता है, यह एक को-एक्टर के साथ होता है. मेरे लिए, एक किस और सब कुछ एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है. यह एक बहुत ही इंटिमेट चीज़ है. दो सौ लोग देख रहे थे, और मैं सोच रही थी, कैसे? लेकिन मुझे लगता है कि को-एक्टर के लिए भी ऐसा ही है. विजय भी वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा मैं कर रही थी. तो यह ऐसा था, हम यह कैसे करेंगे?”

रश्मिका का पहला किसिंग सीन

एक्ट्रेस ने कहा, “यह एक टेक्निकल बात है; यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किसके साथ करते हैं. आखिर में, अगर कैरेक्टर को इसकी ज़रूरत है, तो यह अच्छा है. अगर वो नहीं चाहते, तो न करें. गीता गोविंदम में, वो एक शादीशुदा कपल थे, इसलिए शादी के बाद, आप जो चाहें करते हैं. तो वो मेरा पहला किसिंग सीन था, और यह मेरे लिए बहुत शॉकिंग था.” गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में इस कपल की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आती है.

