Home > मनोरंजन > Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन

Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना एक बेहद ही शानदार एक्ट्रेस हैं वो अपनी फिटनेस का भी काफी ख्याल रखती हैं. हाल ही में उनकी शादी की फोटोज काफी वायरल हुई थी, क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस को खाने में अजीब कॉम्बिनेशन काफी पसंद आते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 10, 2026 1:42:50 PM IST

rashmika mandana weird food combination
rashmika mandana weird food combination


Rashmika Mandanna: फिल्मों और ब्रांड कैंपेन की बिजी लाइफ के बावजूद रश्मिका मंदाना अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहती हैं. वो नियमित डाइट फॉलो करती हैं ताकि अपनी फिटनेस बनाए रख सकें. लेकिन इसके साथ-साथ उनके खाने की पसंद काफी दिलचस्प और कभी-कभी अजीब भी मानी जाती है.

You Might Be Interested In

रश्मिका को अलग-अलग स्वाद और टेक्सचर को मिलाकर खाने का शौक बचपन से रहा है. उन्होंने एक बातचीत में बताया कि वो अक्सर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाती थीं जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते थे. उदाहरण के तौर पर चिप्स के साथ दही-चावल या फिर चिप्स के साथ मैगी खाना उन्हें पसंद था. उनके पिता मजाक में कहते थे कि उनकी बेटी खाने के अजीब-अजीब मिश्रण बनाने में भी ‘टैलेंटेड’ है.

स्वाद के पीछे छिपा विज्ञान

विशेषज्ञों के अनुसार अजीब लगने वाले फूड कॉम्बिनेशन के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि विज्ञान भी काम करता है. हमारी जीभ के स्वाद रिसेप्टर्स और नाक से महसूस होने वाली खुशबू मिलकर किसी खाने का पूरा एक्सपीरिएंस बनाते हैं.

You Might Be Interested In

कभी-कभी दो अलग स्वाद मिलकर एक नया और ज्यादा रोचक फ्लेवर बना देते हैं. उदाहरण के लिए, नमकीन फ्राइज के साथ मीठा मिल्कशेक लेने से मिठास और नमकीनपन का स्वाद को और गहरा हो जाता है. यही कारण है कि कई ‘अनोखे’ कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आने लगते हैं.

 बचपन की यादें भी बनाती हैं पसंद

खाने की पसंद का संबंध हमारे एक्सपीरिएंस और यादों से भी जुड़ा होता है. अगर कोई व्यक्ति बचपन से किसी खास और अलग तरह के कॉम्बिनेशन का आनंद लेता आया है, तो वही स्वाद उसके लिए आराम और खुशी की भावना से जुड़ जाता है.

यही वजह है कि कई लोगों को मूंगफली का मक्खन और अचार जैसे असामान्य कॉम्बिनेशन भी पसंद आते हैं. स्वाद के साथ जुड़ी पुरानी यादें उस खाने को और आकर्षक बना देती हैं. इसी तरह चिप्स के साथ दही-चावल या मसालेदार नूडल्स जैसे ऑप्शन बचपन की यादों और परिचित स्वाद की ओर इशारा करते हैं.

पर्सनैलिटी का भी होता है असर

हमारी पर्सनैलिटी भी तय करती है कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशन पसंद आएंगे या नहीं. जो लोग नए एक्सपीरिएंस को अपनाने में विश्वास रखते हैं और रोमांच पसंद करते हैं, वे नए-नए स्वाद आजमाने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं. उनके लिए अजीब लगने वाले फूड कॉम्बिनेशन भी एक दिलचस्प एक्सपीरिएंस बन जाते हैं.

वहीं दूसरी ओर, जो लोग नियमितता और परिचित चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, वे ऐसे प्रयोगों से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं.

  

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-2Rashmika Mandanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली...

March 10, 2026

क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला...

March 10, 2026

म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका

March 9, 2026

रूसी से भर गया है पूरा सिर? घर पर ट्राई...

March 9, 2026

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026

इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा

March 9, 2026
Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन
Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन
Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन
Rashmika Mandanna: चिप्स के साथ दही खाती थी रश्मिका मंदाना, बनाती थी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन