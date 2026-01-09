Home > मनोरंजन > Rashmika Mandanna Income Tax: रश्मिका मंदाना के लिए नर्क बने 9 महीने, दल-दल से बाहर निकलने के लिए चुकाए इतने करोड़

Rashmika Mandanna Income Tax: रश्मिका मंदाना के लिए नर्क बने 9 महीने, दल-दल से बाहर निकलने के लिए चुकाए इतने करोड़

Rashmika Mandanna Income Tax: रश्मिका मंदाना एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है. एक समय पर लोग उन्हें नेशनल क्रश कहते थे. एक्ट्रेस की शानदार एक्टिंग के चलते लोग उन्हें काफी पसंद करते है. हाल ही में रश्मिका टैक्स को लेकर के चर्चे में बनी हुई हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 9, 2026 12:26:32 PM IST

rashmika mandana
rashmika mandana


Rashmika Mandanna Income Tax: कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलकर रश्मिका मंदाना ने भारतीय सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है. आज वे देश की जानी-पहचानी एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. उनकी शुरुआत कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से हुई थी, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने तेलुगू, तमिल और हिंदी फिल्मों में लगातार काम किया और लोगों का भरोसा जीता.

हाल ही में रश्मिका मंदाना एक और वजह से चर्चा में आई हैं. वे अपने होमटाउन कोडागु की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली शख्स बन गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष में तीन किस्तों में करीब 4.69 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स जमा किया है. अभी साल की एक तिमाही बाकी है, जिसका भुगतान मार्च तक होने की उम्मीद है. इस वजह से वे जिले की टैक्सपेयर लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गई हैं.

 एक फिल्म की फीस

रश्मिका आज फिल्मों के लिए अच्छी-खासी फीस लेती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक फिल्म के लिए लगभग 9 से 10 करोड़ रुपये तक चार्ज कर रही हैं. उनकी बढ़ती फीस उनकी लोकप्रियता और लगातार मिल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स को दिखाती है. अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करने से उनकी मांग और भी बढ़ी है.

 कुल संपत्ति और कमाई

रश्मिका मंदाना की कुल संपत्ति करीब 45 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसमें फिल्मों से होने वाली कमाई के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट्स से मिली आय भी शामिल है. मेहनत और अनुशासन के बल पर उन्होंने कम समय में आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति बनाई है.

अपने प्रोफेशनल करियर के साथ-साथ रश्मिका की निजी जिंदगी भी अक्सर सुर्खियों में रहती है. एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ उनके रिश्ते को लेकर लंबे समय से बातें चल रही हैं. सगाई और शादी की खबरें भी सामने आती रहती हैं, लेकिन दोनों ने अब तक इन अफवाहों पर कोई बयान नहीं दिया है.

 आने वाली फिल्में

आने वाले समय में रश्मिका कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी. साल 2026 में वे रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ दिखाई देंगी. इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि वे पुष्पा 3 में श्रीवल्ली के अपने किरदार को फिर से निभा सकती हैं.

 

