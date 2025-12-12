Rajinikanth ने कहां से सीखा बाल झटकने और सिगरेट उछालने का स्टाइल? बस कंडक्टर से लेकर सुपरस्टार बनने तक, जानिए ‘थलाइवा’ की स्ट्रगल लाइफ

Rajinikanth Struggle Life: रजनीकांत के नाम से हर कोई वाकिफ है. ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया और अब ये सुपरस्टार कहलाते हैं. इतना ही नहीं बल्कि, इन्हे साउथ का मेगास्टार भी कहा जाता है. उनकी एक्टिंग और स्टाइल दोनों ही लोगों को खूब पसंद आती है. 74 साल की उम्र में भी उनका स्टाइल यूनिक है. रजनीकांत की फिल्में जब भी थिएटर में रिलीज़ होती हैं, हमेशा हिट होती हैं. और उसकी वजह इनका स्टाइल और किरदार में उतर जाना है. ऐसा उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से है, जिनमें से कई तो उनके स्टाइल की नकल करने की भी कोशिश करते हैं.

स्मोकिंग स्टाइल के सब दीवाने

रजनीकांत के कुछ ऐसे स्टाइल हैं जिन्हें हर एक शख्स फॉलो करने की कोशिश करता है लेकिन तब भी रजनीकांत की तरह कोई नहीं कर पाता. सबसे यूनीक स्टाइल उनका चश्मा पलटने वाला है. दरअसल, लोगों को रजनीकांत का चश्मा पलटने और सिगरेट फेंकने का स्टाइल बहुत पसंद है. यह तरीका इतना मशहूर हो गया है कि इसे उनका सिग्नेचर स्टाइल माना जाता है. रजनीकांत ने सिगरेट छोड़ने की यह टेक्निक बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से सीखी थी. हालांकि, उन्होंने इसे अपने तरीके से बदलकर एक नया ट्विस्ट दिया. रजनीकांत ने खुद 2018 में बताया था कि यह स्टाइल शत्रुघ्न सिन्हा से प्रेरित था.

ऐसे सीखा सिगरेट उछालना

रजनीकांत के दोस्त के.सी. जेम्स ने आगे ये भी बताया था कि रजनीकांत ने सिगरेट उछालने का तरीका एकबार में नहीं सीखा था. इसके लिए उन्होंने फिल्में देखीं और घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे. उन्होंने बताया था इसके लिए रजनीकांत एक सिगरेट खरीदते थे और घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे. वह हमेशा एक्टिंग में स्टाइलिंग की बातें करते रहते थे.

रजनीकांत का असली नाम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजनीकांत की जाति गायकवाड़ समुदाय की है, जिसे महाराष्ट्र में कुनबी या मराठा समूहों से जुड़ा हुआ माना जाता है. बहुत कम लोग सुपरस्टार का असली नाम जानते हैं. रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है. रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बैंगलोर में हुआ था. उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थीं. एक्टर मराठा हिंदू परिवार से हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं.

Anna Hazare Protest: अन्ना हजारे ने फिर उठाया भूख हड़ताल का हथियार! जानिए इस बार किन मांगों पर अड़े ‘सामाजिक कार्यकर्ता’

जब प्रोड्यूसर ने निकाला सेट से

एक वक्त ऐसा भी था जब एक प्रोड्यूसर ने अभिनेता को सेट से बेइज्जत करके वहां से भगा दिया था. साल 2020 में रजनीकांत ने ‘दरबार’ के ऑडियो लॉन्च के दौरान ये किस्सा सुनाया था. दरसक, उस समय रजनीकांत ने प्रोड्यूसर से एडवांस पेमेंट मांगा था, जिससे उनका रोल पक्का हो जाता. लेकिन शूटिंग का दिन आ गया और उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला. शूटिंग के दिन एडवांस पेमेंट न मिलने से परेशान होकर रजनीकांत ने प्रोड्यूसर को फोन किया. फिर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन्हें जल्द ही उनके पैसे मिल जाएंगे. सेट पर पहुंचने पर रजनीकांत से मेकअप करने के लिए कहा गया. गुस्से में रजनीकांत ने एडवांस पेमेंट मिलने तक मेकअप नहीं करवाया. एक्टर ने कहा, “प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझसे कहा कि हीरो सेट पर आ गया है और मुझे मेकअप की ज़रूरत होगी. मैंने मना कर दिया. मैंने कहा कि 1,000 रुपये लिए बिना मैं आगे नहीं बढूंगा.

लेकिन बाद में प्रोड्यूसर को रजनीकांत का इस तरीके से पैसे मांगना बिलकुल पसंद नहीं आया और उसने उनकी बहुत बेइज्जती की. प्रोड्यूसर सेट पर पहुंचे और और वो काफी गुस्से में थे. उसने थलाइवा से पूछ लिया, “क्या तुम बड़े कलाकार हो? क्या तुम बिना पैसे लिए मेकअप नहीं कराओगे? तुम्हारे लिए यहां कोई किरदार नहीं है, चलो बाहर निकलो.”

बस कंडक्टर थे रजनीकांत

आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि The Superstar रजनीकांत अभिनेता से पहले एक मामूली बस कंडक्टर थे. लेकिन उनका बाल झटकने से लेकर सिगरेट जलाने तक का स्टाइल उन दिनों से ही चर्चाओं में है. रजनीकांत एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जब एक बस कंडक्टर थे तो वो 30 मिनट की जगह सिर्फ 10 मिनट में ही टिकट बांट देते थे और महिलाओं को अपने स्टाइल से इम्प्रेस करते थे. कभी वो इस दौरान बाल झटक कर दिखाते थे कभी सिगरेट जलाकर दिखाते थे.

उन्होंने ये भी बताया कि उनकी स्टाइल और स्पीड ही थी जिसने निर्देशक के. बालचंदर का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. उन्होंने एक्टर को 1975 में आई तमिल फिल्म ‘अबूर्व रागंगल’से रजनीकांत का परिचय फिल्मी दुनिया से करवाया. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मुझे अपनी इस पर्सनैलिटी को प्यार से बनाए रखने के लिए कहा. उन्होंने समझाया कि सिनेमा में जो अब तक चला आ रहा है उसके हिसाब से मुझे बदलने के लिए कहेगा. उन्होंने कभी भी इसमें बदलाव न करने का मुझसे आग्रह किया. उन्होंने मुझसे कहा था- ये नया है, इसे बनाए रखें. उन्होंने यही कहा था और यही मैं कर रहा हूं.’

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश में भयानक हादसा! घाटी में गिरी बस; चली गई 9 लोगों की जान, कई घायल

Shivraj Patil Death News: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, “देवघर” में ली आखिरी सांस