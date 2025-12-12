Rajnikanth Birthday: 75 की उम्र में भी रजनीकांत का जादू बरकरार! पीएम मोदी से लेकर बड़े सितारों ने दी बधाई

Rajnikanth Birthday: तमिल सिनेमा के महान एक्टर और करोड़ों लोगों के पसंदीदा रजनीकांत आज 12 दिसंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस के साथ-साथ कई बड़े नेता और फिल्मी हस्तियां उन्हें बधाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर सुबह से ही शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने X अकाउंट पर रजनीकांत के लंबे और सफल फिल्मी सफर की सराहना की. उन्होंने लिखा कि रजनीकांत की अदाकारी ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है. पीएम ने ये भी याद किया कि इस साल एक्टर ने फिल्मों में 50 साल पूरे किए, जो अपने-आप में एक बड़ी उपलब्धि है. प्रधानमंत्री ने उनकी स्वस्थ और लंबी आयु की कामना की.

Greetings to Thiru Rajinikanth Ji on the special occasion of his 75th birthday. His performances have captivated generations and have earned extensive admiration. His body of work spans diverse roles and genres, consistently setting benchmarks. This year has been notable because… — Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का संदेश

तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने रजनीकांत के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने रजनीकांत की खास आकर्षक व्यक्तित्व और लोगों को खुश करने की उनकी क्षमता का जिक्र किया. सीएम स्टालिन ने उन्हें ऐसा कलाकार बताया, जिनका जादू बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पर चलता है. उन्होंने रजनीकांत की आगे की सफलता की कामना भी की.

एस.जे. सूर्या की प्रतिक्रिया

एक्टर एस.जे. सूर्या ने रजनीकांत के लिए बनाए गए एक खास वीडियो को शेयर किया. ये वीडियो रजनीकांत के 50 साल के करियर की यादगार फिल्मों और मशहूर किरदारों को दिखाता है. सूर्या ने उन्हें “थलाइवर” कहकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

खुशबू सुंदर की शुभकामनाएं

एक्ट्रेस और नेता खुशबू सुंदर ने रजनीकांत के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा कि रजनीकांत हमेशा मेहनत, सादगी और सकारात्मक सोच की मिसाल रहे हैं. उन्होंने उन्हें दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

रजनीकांत के आने वाले प्रोजेक्ट्स

फिल्मी काम की बात करें तो रजनीकांत आखिरी बार 2024 की फिल्म ‘वेट्टैयान’ में नजर आए थे. 2025 में उन्होंने ‘कुली’ में काम किया. इस समय वे ‘जेलर’ के सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसके अलावा वे कमल हासन द्वारा प्रोड्यूस की जा रही एक नई फिल्म में भी नजर आ सकते हैं, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है.

रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि भारत की लोकप्रिय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं. उनके 75वें जन्मदिन पर फैंस और साथी कलाकारों द्वारा दी गई शुभकामनाएं इसी प्रेम को दर्शाती हैं.