Home > मनोरंजन > R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन

R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन

R B Choudary car accident: आर.बी. चौधरी के निधन पर रजनीकांत, चिरंजीवी, पवन कल्याण और पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिवंगत निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 5, 2026 8:52:41 PM IST

तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन
तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन


R. B. Choudary Dies: अनुभवी तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का मंगलवार को उदयपुर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. उनका पार्थिव शरीर कल चेन्नई लाया जाएगा. अभिनेताओं रजनीकांत, चिरंजीवी, पवन कल्याण और पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिवंगत निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.  

थलपति विजय से खास नाता

आर. बी. चौधरी (सुपर गुड फिल्म्स) एक दिग्गज निर्माता हैं, जिन्होंने थलपति विजय के शुरुआती करियर में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने विजय की छह बड़ी हिट फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें उनकी पहली ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘पूवे उनक्कागा’ (1996) भी शामिल है.

You Might Be Interested In

 उनके सहयोग से कई सफल और अक्सर व्यावसायिक रूप से दमदार फ़िल्में बनीं, जैसे ‘थुल्लाधा मनमुम थुल्लुम’ और ‘थिरुपाची’, जिन्होंने विजय की स्टारडम को और भी मज़बूत बना दिया.

आगे खबर अपडेट हो रही है…

Tags: home-hero-pos-8R B Choudary car accidentR B Choudary deathSuper Good Films producerTamil film producer deathUdaipur accident news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 5, 2026

देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें

May 5, 2026

झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

May 5, 2026

AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

May 5, 2026

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026
R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन
R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन
R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन
R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन