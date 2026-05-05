R B Choudary Death: कार दुर्घटना में तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का हुआ निधन; थलपति विजय से रहा है खास कनेक्शन

R. B. Choudary Dies: अनुभवी तमिल निर्माता आर.बी. चौधरी का मंगलवार को उदयपुर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. उनका पार्थिव शरीर कल चेन्नई लाया जाएगा. अभिनेताओं रजनीकांत, चिरंजीवी, पवन कल्याण और पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिवंगत निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

थलपति विजय से खास नाता

आर. बी. चौधरी (सुपर गुड फिल्म्स) एक दिग्गज निर्माता हैं, जिन्होंने थलपति विजय के शुरुआती करियर में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने विजय की छह बड़ी हिट फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें उनकी पहली ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘पूवे उनक्कागा’ (1996) भी शामिल है.

उनके सहयोग से कई सफल और अक्सर व्यावसायिक रूप से दमदार फ़िल्में बनीं, जैसे ‘थुल्लाधा मनमुम थुल्लुम’ और ‘थिरुपाची’, जिन्होंने विजय की स्टारडम को और भी मज़बूत बना दिया.

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