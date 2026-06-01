Peddi Movie OTT Release: कब और कहां पर रिलीज होगी रामचरण की फिल्म ‘पेद्दी’? कितना है बजट?

Peddi Movie OTT Release: साउथ के सुपरस्टार और धांसू एक्टर रामचरण की नई फिल्म ‘पेद्दी’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट 4 जून है, फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म के प्रमोश्नल इवेंट में भी फिल्म को काफी प्यार मिला है. इस फिल्म का निर्देशन बुचि बाबू सेना ने किया है और फिल्म अभी तक आई नहीं है लेकिन लोग अभी से फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि कब और किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है रामचरण की फिल्म.

किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

राम चरण, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, विजय सेतुपति और बोमन ईरानी की फिल्म ‘पेद्दी’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. जारी हुई टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. लेकिन फिल्म रिलीज कब होगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. वैसे तो अक्सर थिएटर रिलीज के 3 महीने बाद ही फिल्म रिलीज होती है.

कितना है फिल्म ‘पेद्दी’ का बजट?

अगर आप इस फिल्म को ओटीटी पर नहीं थिएटर में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म 4 जून को रिलीज होगी और अगर ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा. फिल्म के पेड प्रीमियर शोज 3 जून को रिलीज होंगे. करीब 300 करोड़ में ये फिल्म बनी है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो हर खेल में धाकड़ होता है. वो अपने और आस-पास के गावों का मनपसंद खिलाड़ी है.

5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR में लीड रोल प्ले कर चुके राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ थिएटर में धमाल मचा सकती है. ये फिल्म ऑरिजनली तो तेलुगू में है लेकिन इसे और भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा. लोग इस फिल्म को तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी देख सकेंगे. जैसे फिल्म RRR ने हिंदी भाषा में खूब धमाल मचाया था वैसे ही उम्मीज लगाई जा रही है कि ये फिल्म भी धमाल मचाएगी.