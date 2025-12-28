Home > मनोरंजन > OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?

OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?

Mark Ott Release Date Revealed: किच्चा सुदीप अपनी फिल्म 'मार्क' को लेकर खूब तारीफें बटोर रहे हैं. हाल ही में फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और अब दर्शकों को इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार है.

By: Preeti Rajput | Published: December 28, 2025 8:10:40 AM IST

OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?


You Might Be Interested In

Mark Ott Release Date Revealed: किच्चा सुदीप की फिल्ममार्कबड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. क्रिसमस के मौके पर इस फिल्म ने सिनेमाघरों में एंट्री की. दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंदरही है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हैं. वहीं अब दर्शक इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

कब और कहां रिलीज होगी मार्क‘?

किच्चा सुदीप की एक्शन थ्रिलर फिल्ममार्कको खूब तारीफें मिल रही हैं. रिलीज को अभी तीन दिन हो चुके हैं. दर्शकों के दिलों में इस फिल्म ने अपनी जगह बना ली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं अब दर्शक चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाए

You Might Be Interested In

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म प्राइम वीडियो या जी 5 पर रिलीज हो सकती है. लेकिन एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सामने आ रहा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म जिओ हॉटस्टार पर दस्तक देगी. हालांकि अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. यह फिल्म जनवरी में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है. 

बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन

फिल्म ‘मार्क‘ 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 8.6 करोड़ की कमाई की और दूसरे दिन अपने खाते में 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. सैक्निलक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने करीब अबतक 15.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

You Might Be Interested In
Tags: jio hotstarKiccha SudeepMark
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?
OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?
OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?
OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?