OTT पर रिलीज होने जा रही है किच्चा सुदीप की ‘मार्क’, जानें कब और कहां देख सकते हैं धुआंधार एक्शन फिल्म?

Mark Ott Release Date Revealed: किच्चा सुदीप की फिल्म ‘मार्क‘ बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. क्रिसमस के मौके पर इस फिल्म ने सिनेमाघरों में एंट्री की. दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हैं. वहीं अब दर्शक इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

कब और कहां रिलीज होगी ‘ मार्क ‘?

किच्चा सुदीप की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘मार्क‘ को खूब तारीफें मिल रही हैं. रिलीज को अभी तीन दिन हो चुके हैं. दर्शकों के दिलों में इस फिल्म ने अपनी जगह बना ली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं अब दर्शक चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाए.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म प्राइम वीडियो या जी 5 पर रिलीज हो सकती है. लेकिन एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सामने आ रहा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म जिओ हॉटस्टार पर दस्तक देगी. हालांकि अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. यह फिल्म जनवरी में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है.

बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन

फिल्म ‘मार्क‘ 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 8.6 करोड़ की कमाई की और दूसरे दिन अपने खाते में 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. सैक्निलक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने करीब अबतक 15.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.