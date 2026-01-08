रॉकी भाई का असली नाम सुन उड़ जाएंगे होश…कभी पिता चलाते थे ट्रक, बेटा आज कर रहा साउथ पर राज; जानें यहां यश के 5 सीक्रेट फैक्ट्स…

KGF Fame Yash : कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश को आज किसी पहचान की जरुरत नहीं है. बच्चों से लेकर जवान तक हर कोई एक्टर के स्टाइल और स्वैग का दीवाना है. केजीएफ फिल्मों के बाद से एक्टर साउथ इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. ‘केजीएफ’ की सफलता के बाद एक्टर को इंडस्ट्री के रॉकिंग स्टार के नाम से जाना जाता है. वहीं अब इस साल 2026 में एक्टर की टॉक्सिक रिलीज होने की तैयारी है. 19 मार्च को उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यश ने अपने मुकाम और टैलेंट के दम पर आज यश काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं.

मेहनत के दमपर बने स्टार

आज एक्टर कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश 40 साल के हो चुके हैं. एक्टर ने अपने बचपन में काफी स्ट्रगल भरी लाइफ जिंदगी जी है. यश का जन्म कर्नाटक के हासन जिले के भुवानाहल्ली में हुआ था. यश के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे. आज भी यश के पिता कर्नाटक में KSRTC परिवहन सेवा के अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं. मिडिल क्लास फैमिली में जन्में यश अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की. एक्टर ने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई हुई है.

क्या है यश का असली नाम ?

रॉकिंग स्टार का नाम यश नहीं बल्कि नवीन कुमार गौड था. फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले एक्टर ने अपना नाम बदलकर यश रख लिया. एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ टीवी सीरियल ‘नंदा गोकुला’ से की थी. उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया और टीवी इंडस्ट्री में पहचान बनाई. टीवी के बाद यश ने फिल्म इंडस्ट्र में अपनी पहचान बनाई. साल 2008 में ‘मोगीना मनसु’ फिल्म से यश ने डेब्यू किया. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला.

राधिका पंडित से की शादी

यश की शादी एक्ट्रेस राधिका पंडित से हुई है. इस कपल के दो प्यारे बच्चे हैं. दोनों पहली बार टीवी शो नंदा गोकुला के दौरान मिले थे. यश और राधिका ने मिलकर यशो मार्ग फाउंडेशन बनाया है, जिसका मकसद जरूरतमंदों की मदद करना है.

KGF ने बदल दी किस्मत

यश सैंडलवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले कन्नड़ एक्टर्स में से एक हैं. KGF की ज़बरदस्त सफलता के बाद, जो कन्नड़ सिनेमा का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, खबरों के मुताबिक यश हर प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ रुपये फीस ले रहे हैं. KGF, जो पूरे भारत में रिलीज़ हुई थी, के साथ यश पहले कन्नड़ एक्टर बन गए जिनकी फिल्म ने 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की. KGF 2, जो इस साल के आखिर में रिलीज़ होने वाली है, उम्मीद है कि कन्नड़ सिनेमा की पहली 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म होगी.