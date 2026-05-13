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Dileep Raj Passed Away: कौन है दिलीप राज? 48 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; कन्नड़ इंडस्ट्री में शोक की लहर

Dileep Raj Passed Away: कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का 48 वर्ष की आयु में, अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद अचानक निधन हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: May 13, 2026 9:32:14 AM IST

48 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
48 साल की उम्र में ली आखिरी सांस


Dileep Raj Passed Away: कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज के बुधवार को अचानक निधन से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. खबरों के मुताबिक, 48 साल के अभिनेता को सुबह-सुबह अपने घर पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए कुमारस्वामी लेआउट के अपोलो अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. कन्नड़ सिनेमा और टेलीविजन से लंबे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले दिलीप राज ने दर्शकों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल की थी.

दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत 

दिलीप राज के अचानक निधन से कन्नड़ मनोरंजन जगत में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है. परिवार के करीबी सदस्यों के अनुसार, बुधवार की सुबह दिलीप को अपने घर पर ही दिल का दौरा पड़ा. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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दिलीप राज का फिल्मी करियर 

दिलीप राज ने टेलीविजन, फिल्मों, थिएटर, डबिंग और प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक लंबा करियर बनाया. वह कन्नड़ मनोरंजन जगत के सबसे बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक के रूप में जाने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने और पीछे, दोनों ही जगहों पर कई तरह के काम किए थे. फिल्मों और टेलीविजन के माध्यम से व्यापक पहचान बनाने से पहले, दिलीप राज थिएटर से गहराई से जुड़े हुए थे. टेलीविजन में उनका प्रवेश तब हुआ जब वे अभिनेत्री नंदिता के संपर्क में आए, जिन्होंने थिएटर के दिनों में ही उन्हें इस माध्यम से परिचित कराया था. फिर दिलीप धीरे-धीरे सीरियलों और फिल्मों के माध्यम से कन्नड़ घरों में एक जाना-पहचाना और सम्मानित चेहरा बन गए.

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प्रोड्यूसर के तौर पर सफर

सीरियल ‘रथसप्तमी’ से टेलीविजन पर वापसी करने वाले दिलीप राज ने कई रिएलिटी शोज में होस्ट के रूप में भी काम किया है. उन्होंने जी कन्नड़ चैनल के लोकप्रिय सीरियल ‘हिटलर कल्याण’ में अभिनय किया था. खास बात यह है कि इस सीरियल को उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था. दिलीप राज ने अभिनय के साथ-साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. 

Tags: Dileep rajkannada news
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