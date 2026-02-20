Home > मनोरंजन > ‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा

‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा

Movie Lokah Chapter 2: मलयालम फिल्म ‘लोका चैप्टर 1’ का दूसरा पार्ट भी जल्द बनने जा रहा है. फिल्म की शूटिंग जल्द शुरु होने जा रही है. एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने हाल ही में इसको लेकर एक बड़ी जानकारी शेयर की है.

By: Preeti Rajput | Published: February 20, 2026 11:27:06 AM IST

कल्याणी चैप्टर 2 का हिस्सा होंगी या फिर नहीं? खुद एक्ट्रेस ने इस सवाल का जवाब दिया है.
कल्याणी चैप्टर 2 का हिस्सा होंगी या फिर नहीं? खुद एक्ट्रेस ने इस सवाल का जवाब दिया है.


Lokah Chapter 2 Update: डायरेक्टर डोमिनिक अरुण की फिल्म ‘लोका चैप्टर 1’ साल 2025 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने लीड रोल निभाया था. साथ ही फिल्म में दुलकर सलमान ने कैमियो किया था. फिल्म की सफलता के बाद फैंस बेसब्री से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब एक्ट्रेस कल्याणी प्रिदयदर्शन ने फिल्म को लेकर शूटिंग अपडेट शेयर किया है. पहले पार्ट की रिलीज के बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि कल्याणी चैप्टर 2 का हिस्सा होंगी या फिर नहीं? खुद एक्ट्रेस ने इस सवाल का जवाब दिया है.

You Might Be Interested In

हाल ही में एक इवेंट के दौरान ‘लोका चैप्टर 2’ पर बात करते हुए कल्याणी  ने बताया कि वह पार्ट 2 का हिस्सा हैं. यह खबर फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. क्योंकि दर्शकों को पहला पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया था. साथ ही दूसरे पार्ट में फैंस उन्हें देखना भी चाहते थे. अब उन्होंने खुद बता दिया है कि वह इस फिल्म का हिस्सा होंगी. उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर में फिल्म की शूटिंग शुरु होने की उम्मीद है. 

क्या बोलीं एक्ट्रेस?

कल्याणी प्रियदर्शन ने कहा कि ‘फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. उम्मीद है कि इसी साल सिंतबर महीने से शूटिंग शुरु हो जाएगी.’ हालांकि, यह फिल्म रिलीज कब तक होगी. इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है. डोमिनिक अरुण ने पहले पार्ट को डायरेक्ट करने के साथ-साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी. वहीं दुलकर ने फिल्म में कैमियो रोल निभाया था. साथ ही वह इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे. 

You Might Be Interested In

Hari Boxer: कौन है हरि बॉक्सर? जिसने बॉलीवुड में फैलाई दहशत, आखिर कैसे बन गया लॉरेंस का खास

‘लोका चैप्टर 1’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘लोका चैप्टर 1‘ एक छोटे बजट में बनकर तैयार हुई थी. लेकिन कमाई के मामले में इसने धोखा दे दिया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म को बनाने में 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 303 करोड़ रुपये करीब था.  

The Kerala Story 2: बवाल के बीच ‘द केरल स्टोरी 2’ को मिला U/A सर्टिफिकेट, जानें किस दिन रिलीज होगी फिल्म?

You Might Be Interested In
Tags: Kalyani PriyadarshanLokah Chapter 1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा
‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा
‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा
‘लोका चैप्टर 2’ का सस्पेंस हुआ खत्म, कल्याणी प्रियदर्शन होंगी फिल्म का हिस्सा या नहीं? एक्ट्रेस ने खुद कर दिया खुलासा