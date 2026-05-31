Home > मनोरंजन > विजय अन्ना मेरे गर्भपात के लिए जिम्मेदार… फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस जूली; TVK पर चौंकाने वाला खुलासा

विजय अन्ना मेरे गर्भपात के लिए जिम्मेदार… फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस जूली; TVK पर चौंकाने वाला खुलासा

Julie Miscarriage Claim: चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होते हुए, जूली ने कई खुलासे किए और चौंकाने वाले दावे किए. उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्च में ही ऑनलाइन ट्रोलिंग के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

By: Shristi S | Published: May 31, 2026 7:20:14 PM IST

एक्ट्रेस जूली ने गर्भपात को लेकर सीएम विजय पर लगाए गंभीर आरोप
एक्ट्रेस जूली ने गर्भपात को लेकर सीएम विजय पर लगाए गंभीर आरोप


Julie Allegations Against TVK: एक्ट्रेस जूली जो बिग बॉस तमिल में नजर आ चुकी हैं, ने हाल ही में तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जूली को मारिया जुलियाना के नाम से भी जाना जाता है. उनका दावा है कि विजय की राजनीतिक पार्टी, TVK की वजह से उन्होंने अपना अजन्मा बच्चा खो दिया.

एक्ट्रेस जूली को सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि उन्हें गंभीर मानसिक तनाव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनका गर्भपात हो गया.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होते हुए, जूली ने कई खुलासे किए और चौंकाने वाले दावे किए. उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्च में ही ऑनलाइन ट्रोलिंग के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. अभिनेत्री ने कहा कि इसके बाद उन्हें एक नोटिस मिला जिसमें बताया गया था कि इस मामले को आपराधिक मामला नहीं, बल्कि मानहानि का दीवानी मामला माना जा रहा है.

विजय की पार्टी ने दिया एक जबरदस्त झटका!

जूली ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि यह नोटिस उन्हें विशेष रूप से DMK सरकार से मौजूदा प्रशासन को सत्ता हस्तांतरण के बाद ही क्यों भेजा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद, उन पर ₹15 लाख के किडनी दान घोटाले के संबंध में झूठे आरोप लगाए गए.

जूली ने कहा, TVK ने घटनाओं के इस पूरे क्रम की कहानी जिसमें पटकथा, निर्देशन और कमेंट्री शामिल है खुद ही गढ़ी है. इस साज़िश के पीछे TVK का एक समर्थक और एक वकील है. 

हमने अपना बच्चा खो दिया है- जूली

मेरी अभी-अभी शादी हुई थी, और हमने अपना पहला बच्चा खो दिया. मेरे बच्चे की मौत ऑनलाइन उत्पीड़न और उससे होने वाले मानसिक तनाव के कारण हुई. मैं निश्चित रूप से इस दुखद घटना का इस्तेमाल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कर सकती थी, लेकिन मेरी मुख्य चिंता यह है कि मेरे और मेरे पति के बारे में घिनौने और बेबुनियाद झूठ फैलाए जा रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि एक महिला में TVK के खिलाफ बोलने की हिम्मत है, उसकी प्रतिष्ठा को बेरहमी और बेशर्मी से धूमिल किया जा रहा है. मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है.

जूली ने आगे कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि ‘विजय अन्ना’ इंस्टाग्राम पर मिली लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री बने. जो लोग उनके अपने लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पर हमले करवाने के बजाय, क्या उन्हें जनता के लिए कुछ रचनात्मक काम करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मैंने अपनी शिकायत DMK के शासनकाल के दौरान खास तौर पर चुनाव के समय दर्ज करवाई थी. अब जब नई सरकार सत्ता में है, तो क्या उन्हें इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? 

मेरे बच्चे को खोने के लिए विजय अन्ना ज़िम्मेदार- जूली

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जिन आठ लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, वे सभी TVK के समर्थक हैं. फूट-फूटकर रोते हुए जूली ने कहा, मेरे बच्चे को खोने के लिए विजय अन्ना ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने बस एक बार इन लोगों से कहा होता कि वे अपनी हरकतों पर लगाम लगाएं, तो आज मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता.

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वह TVK समर्थकों और विजय को गुमनाम खातों से कैसे जोड़ रही हैं और उन्होंने DMK के शासनकाल के दौरान इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई तो जूली ने जवाब दिया, मैं अब इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि यह सब मेरे साथ अभी हुआ है. 

जूली DMK की समर्थक रही हैं

यह ध्यान देने लायक बात है कि जूली DMK की समर्थक रही हैं यह वह राजनीतिक दल है जो CM विजय का विरोध करता है. तमिलनाडु में चुनावों के दौरान, उन्होंने विजय की पार्टी के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन किए थे और रैलियों के दौरान बयान भी जारी किए थे.

Tags: tamil nadutvkVijay Thalapathy
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