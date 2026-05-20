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रिलीज से पहले ही छा गई Jr NTR की ‘ड्रैगन’, जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म?

Jr NTR Dragon: Jr NTR की फिल्म ‘ड्रैगन’ का दमदार टीजर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया. आइए जानते हैं कि फिल्म कब रिलीज होगी और थिएटर रन के बाद कहां पर स्ट्रीम होगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 9:47:31 PM IST

रिलीज से पहले ही छा गई Jr NTR की ‘ड्रैगन’, जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म?


Jr NTR Dragon: साउथ सिनेमा के बड़े सितारों में शामिल Jr NTR एक बार फिर अपनी नई फिल्म ‘ड्रैगन’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म को रिलीज होने में अभी लंबा समय बाकी है, लेकिन इसके टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. 19 मई को रिलीज हुए टीजर ने सोशल मीडिया पर आते ही माहौल बना दिया और अब हर तरफ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. खास बात ये है कि फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन अभी से इसकी झलक ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. 

 टीजर ने दिखाया ‘ड्रैगन’ की दमदार दुनिया

फिल्म का टीजर करीब 4 मिनट 29 सेकेंड का है, जिसमें मेकर्स ने लोगों को ‘ड्रैगन’ की दुनिया से रूबरू कराया है. वीडियो में शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और जूनियर एनटीआर का पावरफुल अंदाज देखने को मिला. टीजर में फिल्म की कहानी को पूरी तरह नहीं खोला गया, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि ये एक बड़े लेवल की एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है.

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फैंस को जूनियर एनटीआर का नया अवतार काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 रिलीज से पहले सामने आई OTT प्लेटफॉर्म की जानकारी

आजकल फिल्मों की थिएटर रिलीज के साथ-साथ लोगों की नजर इस बात पर भी रहती है कि फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी. ‘ड्रैगन’ के मेकर्स ने इस सस्पेंस को भी पहले ही खत्म कर दिया है. टीजर के आखिर में दिखाए गए क्रेडिट सीन में साफ तौर पर नेटफ्लिक्स का नाम नजर आता है.

इससे साफ हो गया है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स Netflix के पास हैं. यानी सिनेमाघरों में रिलीज और थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.

 फिल्म में नजर आएगी शानदार स्टारकास्ट

‘ड्रैगन’ में जूनियर एनटीआर के साथ कई दमदार कलाकार दिखाई देने वाले हैं. फिल्म में अनिल कपूर, आशुतोष राणा, रुक्मिणी वसंत, अंशुमन पुष्कर, सिद्धांत गुप्ता, बीजू मेनन और बिमल ओबेरॉय जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. मजबूत स्टारकास्ट और शानदार टीजर को देखकर माना जा रहा है कि ‘ड्रैगन’ आने वाले समय की बड़ी फिल्मों में शामिल हो सकती है.

Tags: entertainment newsJr NTR DragonJr NTR Dragon ott releasenetflix
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