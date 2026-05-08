Home > मनोरंजन > Jana Nayagan Release Date: इस दिन रिलीज होगी विजय की आखिरी फिल्म, खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है ‘जना नायकन’; खुशी से झुम उठें फैंस

Jana Nayagan Release Date: इस दिन रिलीज होगी विजय की आखिरी फिल्म, खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है ‘जना नायकन’; खुशी से झुम उठें फैंस

Jana Nayagan Release Date: विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म अब जल्द सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

By: Preeti Rajput | Published: May 8, 2026 11:14:59 AM IST

आ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट
आ गई 'जना नायकन' की रिलीज डेट


Jana Nayagan Release Date: तमिलनाडु चुनाव में मिली जीत के बाद से विजय इस समय खूब चर्चाओं में हैं. उनकी आखिरी और मच अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं. खबरों के मुताबिक, ये फिल्म जल्द सिनेमघरों में दस्तक दे सकती है. इससे पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन कई कारणों की वजह से फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई. सीबीएफसी सर्टिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण फिल्म समय पर सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई. वहीं अब एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स इसकी रिलीज के प्रोसेस में तेजी ला रहे हैं और नई रिलीज डेट पर विचार किया जा रहा है. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्मबीट के मुताबिक मेकर्स 22 जून को विजय की जन्मदिन के मौके पर फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. फैंस भी इस खबर के बाद काफी उत्साहित हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक,  डिस्ट्रिब्यूटर्स भी इस प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.  फिल्म इंडस्ट्री का मानना है कि विजय के जन्मदिन पर इस फिल्म की रिलीज होने से तमिलनाडु और विदेशों में फैंस के लिए एक ग्रैंड सिलेब्रेशन का दिन बन सकता है.  विजय की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है. यह एक खास और यादगार मौका होने वाला है. 

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विजय से मिलने की कर रहे प्लानिंग

बता दें कि, फिलहाल इस समय विजय अपना पूरी ध्यान राजनीति पर लगा रहे हैं. इस समय उनका ध्यान सरकार बनाने पर है.  इसलिए मेकर्स आने वाले हफ्तों में उनसे पर्सनली मिलकर फिल्म की रिलीज डेट पर बातचीत कर सकते हैं. खबरों के मुताबिक, टीवीके की जीत के बाद विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. 

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‘जना नायकन’ के बारे में अहम जानकारी 

‘जना नायकन’ में विजय, पूजा हेगडे, प्रकाश राज, प्रियमणि और मामिता बैजू अहम किरदारों में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन एच. विनोद ने किया है, जबकि संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है. हालाँकि फिल्म महीनों पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसकी रिलीज में कई बार देरी हुई. विजय के फैन्स का तो यह भी मानना ​​था कि फिल्म की रिलीज पर राजनीतिक कारणों का असर पडा है. इन मुश्किलों के अलावा, अप्रैल में फिल्म का HD वर्शन ऑनलाइन लीक हो गया, जिससे पूरी टीम और फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई. बाद में पुलिस ने इस लीक के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया और जाँच अभी भी जारी है.

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Tags: Jana NayaganVijay Thalapathy
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