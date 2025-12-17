Home > मनोरंजन > Samantha Pregnancy News: शादी के एक महीने में ही सामंथा रुथ प्रभु ने दे दी खुशखबरी, जानें क्या है सच्चाई?

Samantha Pregnancy News: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. नागा चैतन्य से तलाक के बाद लंबे समय तक अकेले रहने वाली सामंथा ने हाल ही में निर्देशक राज निदिमोरू से दूसरी शादी की है. दोनों को हाल ही में एयरपोर्ट पर साथ में देखा गया, जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि हुई.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 17, 2025 1:47:07 PM IST

Samantha Pregnancy News: सामंथा ने अपनी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज के माध्यम से लंबे समय से चल रही अफेयर की अफवाहों को भी विराम मिला. सामंथा और राज ने शादी बहुत ही सादगी से की, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. शादी समारोह में कुल 30 मेहमान थे और इसे बिना किसी भव्य आयोजन के रखा गया.

प्रेग्नेंसी और गॉसिप्स

न्यूज 18 तेलुगू के मुताबिक, शादी को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन सामंथा और राज को लेकर सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अफवाहें चर्चा में हैं. लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि सामंथा अपनी गर्भावस्था की खबर शेयर करेंगी या नहीं. हालांकि, ये सब केवल गॉसिप्स के तौर पर ही देखा जा रहा है और सामंथा ने अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की है.

 सामंथा और राज का पेशेवर सफर

सामंथा और राज ने पहले ‘द फैमिली मैन 2’ और ‘सिटाडेल: हनी बनी’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया. इसी दौरान दोनों का रिश्ता गहरा हुआ और प्यार में बदल गया. राज की ये दूसरी शादी है और सामंथा की भी.

 सामंथा के करियर की अपडेट

सामंथा हाल ही में वेब सीरीज ‘सिटाडेल: हनी बनी’ से सुर्खियों में रहीं. इसके अलावा वो तेलुगु एक्शन थ्रिलर ‘मां इंटी बंगारम’ में अभिनय और प्रोडक्शन का काम कर रही हैं. इसके साथ ही, सामंथा हिंदी वेब सीरीज ‘रक्त ब्रह्मांड’ में भी नजर आएंगी.

सामंथा की नई शादी और अफवाहें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. इसके बावजूद, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को बेहद सादगी और शांति के साथ संभाला है.

 

