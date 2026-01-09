Home > एंटरटेनमेंट > “द राजा साब” का बॉक्स ऑफिस पर राज़, हॉरर-कॉमेडी में प्रभास का जलवा, क्या रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को दे पाएंगे मात?

“द राजा साब” का बॉक्स ऑफिस पर राज़, हॉरर-कॉमेडी में प्रभास का जलवा, क्या रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को दे पाएंगे मात?

'द राजा साब' (The Raja Saab) प्रभास के फैन्स (South Actor Prabhas) के लिए एक मजेदार अनुभव है, खासकर इसका दमदार क्लाइमेक्स (Film Climax) . लेकिन, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (Ranveer Singh Dhurandhar) की वजह से इसे हिंदी मार्केट में कड़ी चुनौती मिल रही है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 9, 2026 1:33:35 PM IST

The Raja Saab review and release
The Raja Saab review and release


The Raja Saab review and release: साउथ एक्टर प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द राजा साब’ आज, 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. तो वहीं, इस फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. यहां फिल्म की समीक्षा, प्रभास का प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है. 

फिल्म की समीक्षा और रिलीज

दरअसल, निर्देशक मारुति द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक ‘हॉरर-कॉमेडी’ है, जो प्रभास को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश करती है. जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म की कहानी ‘राजू’ (प्रभास) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका संबंध एक शाही परिवार से मिलता-झुलता है. इस फिल्म में संजय दत्त प्रभास के दादा और एक ‘भूत’ के किरदार में हैं, जो फिल्म का मुख्य आकर्षण है. 

फिल्म किस चीज़ पर है आधारित?

फिल्म का पहला हाफ साधारण बताया जा रहा है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है. हालांकि, फिल्म का दूसरा हाफ और आखिरी 40 मिनट का क्लाइमेक्स दर्शकों के होश उड़ाने वाला है. जिसमें  अस्पताल वाला सीक्वेंस और विजुअल्स की लोगों ने जमकर तारीफ की है. तो वहीं, दूसरी तरफ कुछ दर्शकों ने फिल्म के कमजोर VFX और खिंची हुई कहानी के बारे में जमकर आलोचना की है. फिल्म में  तीन हीरोइनों (मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार) की मौजूदगी और अचानक आने वाले गानों को भी कुछ लोगों ने खास नहीं बताया है. 

प्रभास का प्रदर्शन और स्टार पावर

‘बाहुबली’ और ‘कल्कि 2898 AD’ जैसी एक्शन फिल्मों के बाद, अभिनेता प्रभास ने इस फिल्म के जरिए अपनी ‘कॉमेडी’ और ‘लवर बॉय’ इमेज में वापसी की है. तो वहीं, दूसरी तरफ  फैन्स को प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. इसके अलावा लंबे समय के बाद प्रभास को डांस करते और हल्के-फुल्के अंदाज में देखना उनके प्रशंसकों के लिए हैरान करने वाला था. 

बुकिंग स्थिति और बॉक्स ऑफिस

‘द राजा साब’ ने रिलीज से पहले ही शानदार एडवांस बुकिंग दर्ज की थी. तो वहीं, भारत में फिल्म ने लगभग 11.67 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर एक ना रिकॉर्ड बनाया है. हालाँकि, ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म पहले दिन वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. जहां, दक्षिण भारत,आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. 

