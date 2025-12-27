Home > एंटरटेनमेंट > पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान कैसे हुआ हादसा, आखिर क्यों अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला किया गया दर्ज?

फिल्म पुष्पा 2 (Film Pushpa 2) के दौरान हुई घटना ने एक बार फिर से सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. लेकिन इसी बीच एक्टर अल्लू अर्जुन (Actor Allu Arjun) के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज किया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 27, 2025 5:43:38 PM IST

Pushpa 2 Screening Incident: हाल ही में हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ की घटना ने एक बार फिर से सभी को हिला कर रख दिया है. इस झकझोर देने वाली घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था. तो वहीं, अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है. 

आखिर कैसे हुई थी दिल दहला देने वाली घटना?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई जब अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म के प्रचार के लिए दर्शकों के बीच थिएटर पहुंचे थे. जैसे ही यह बात उनके फैंस को पता चली, एक्टर की एक झलक को पाने के लिए लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि, पुलिस प्रशासन को भीड़ को काबू पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसा कहा जाता है, थिएटर परिसर में क्षमता से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसके वदह यह घटना घटी. जैसे ही अभिनेता अल्लू अर्जुन पहुंचे, भीड़ उन्हें देखकर पागल हो गई और इस दौरान लोगों के बीच बड़ी संख्या में धक्का-मुक्की देखने को मिली और फिर क्या था भीड़ में भगदड़ होने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पुलिस कर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

कानूनी कार्रवाई और क्या लगे गंभीर आरोप?

तो वहीं, दूसरी तरफ हैदराबाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदा दर्ज कर लिया. पुलिस के मुताबिक, लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए सही तरीके से किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं थे. इसके साथ ही  प्रबंधन के सार्वजनिक स्थान पर बड़ी संख्या में प्रशंसकों का एकत्रित होना भी एक तरह की बड़ी लापरवाही मानी जाती है. लापरवाही की वजह से मौत और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाली धाराओं के तहत अभिनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल, इस झकझोर देने वाली घटना को लेकर एक्टर ने गहरा दुख जताया है और साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी बड़ा ऐलान किया है. 

