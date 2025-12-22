Bigg Boss 9 Telugu winner: बिग बॉस सीजन 9 का विनर बना ये कंटेस्टेंट, ट्रॉफी संग मिली कार, जानें कितनी है प्राइज मनी?

Bigg Boss 9 Telugu winner: रियलिटी शो बिग बॉस तेलुगु सीजन 9 की यात्रा 21 दिसंबर 2025 को समाप्त हुई. रविवार को हुए ग्रैंड फिनाले में विजेता का ऐलान किया गया. इस खास रात की मेजबानी साउथ के एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी ने की. फिनाले का प्रसारण जियोहॉटस्टार और स्टार मां पर किया गया.

इस सीजन की ट्रॉफी कल्याण पडाला ने अपने नाम की. उन्होंने फाइनल में थनुजा पुट्टास्वामी, डेमन पवन, इमैनुएल और संज्जना गलरानी को पीछे छोड़ा. ट्रॉफी जीतने के बाद कल्याण ने मंच पर सभी प्रतियोगियों का धन्यवाद किया और अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए.

सबसे कम उम्र के विजेता

कल्याण पडाला की जीत खास इसलिए भी रही क्योंकि वे बिग बॉस तेलुगु के सबसे कम उम्र के विजेता बने. शो के दौरान उनके व्यवहार और खेल को दर्शकों ने पसंद किया, जिसका असर फाइनल नतीजे में भी दिखा.

इनाम और पुरस्कार

ट्रॉफी के साथ कल्याण को 35 लाख रुपये की नकद राशि मिली. इसके अलावा उन्हें मारुति सुजुकी विक्टोरियस एसयूवी और एक प्रायोजक की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रुपये भी दिए गए.

फिनाले में ब्रीफकेस टास्क का मोड़

ग्रैंड फिनाले में नागार्जुन ने एक खास टास्क पेश किया, जिसे ब्रीफकेस टास्क कहा गया. एक्टर रवि तेजा एक सुनहरा ब्रीफकेस लेकर घर में आए. इसका मकसद यह था कि फाइनलिस्ट चाहें तो ट्रॉफी की दौड़ छोड़कर नकद राशि लेकर बाहर जा सकते थे.

पहले 7.5 लाख और फिर 10 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सभी ने मना कर दिया. इसके बाद माता-पिता से बात करने को कहा गया. जब राशि बढ़कर 15 लाख रुपये हुई, तब डेमन पवन ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और घर से बाहर हो गए. इसके साथ ही कल्याण पडाला और थनुजा पुट्टास्वामी टॉप दो में पहुंच गए.

इनाम राशि में बदलाव

डेमन पवन के बाहर जाने के बाद नागार्जुन ने बताया कि विजेता की कुल इनाम राशि 50 लाख से घटाकर 35 लाख रुपये कर दी जाएगी. इसके बाद फाइनल मुकाबले में कल्याण पडाला ने जीत दर्ज की और सीजन 9 के विजेता बने.