Allu Arjun Pushpa 2 Stampede Victim: पुष्पा 2 भगदड़ में घायल परिवार से अल्लू अर्जुन के परिवार ने की मुलाकात, पीड़ित को वित्तीय समर्थन का दिया आश्वासन

Allu Arjun Pushpa 2 Stampede Victim: हाल ही में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी और पिता अल्लू अरविंद ने युवा श्रीतेज के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की. दरअसल, श्रीतेज का परिवार हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर से जुड़ी घटना के बाद के हालातों से जूझ रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि संध्या थिएटर में मची भगदड़ में श्रीतेज घायल हो गए थे, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और 2024 से उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनकी मां की इस घटना में मृत्यु हो गई थी.

समर्थन का दिया आश्वासन

खबरों के अनुसार, स्नेहा अर्जुन ने श्रीतेज की हालत के बारे में पूछताछ की, उनके परिवार के साथ समय बिताया और उनके ठीक होने के दौरान निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया. इस मुलाकात के दौरान अल्लू अरविंद ने श्रीतेज की छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करने का वादा भी किया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने परिवार से कहा, “अच्छी तरह पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा.” खबरों में यह भी बताया गया है कि अल्लू अर्जुन का परिवार और पुष्पा से जुड़ी प्रोडक्शन कंपनी घटना के बाद से ही श्रीतेज के इलाज के खर्च में मदद कर रही है और पुनर्वास व लंबे समय तक चलने वाले इलाज के दौरान भी यह मदद जारी है. इस यात्रा की तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन को समर्पित एक फैन पेज द्वारा साझा की गईं.

क्या था पूरा मामला

श्रीतेज 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में घायल हो गए थे. संध्या थिएटर के बाहर मची भगदड़ में घायल होने के बाद उन्हें शुरू में अर्धचेतन अवस्था में आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था. वे लंबे समय तक बेहोश रहे और बाद में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और गंभीर तंत्रिका संबंधी जटिलताएं हो गईं, जिसके लिए उन्हें कई हफ्तों तक वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी. लगभग पांच महीने ICU में बिताने के बाद, श्रीतेज को अप्रैल 2025 में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और बाद में निरंतर तंत्रिका संबंधी उपचार के लिए उन्हें रामगोपालपेट के एक पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया.