हैदराबाद कैफे में फैंस ने घेरा अल्लू अर्जुन, पत्नी स्नेहा को भीड़ से कुछ इस तरह से बचाया; Video हुआ वायरल

Allu Arjun mobbed by fans: शनिवार शाम को हैदराबाद के मशहूर कैफे निलोफर में अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ जो हुआ, वह एक आम मुलाकात से कहीं ज़्यादा अफरा-तफरी वाला बन गया, जब फैंस ने उन्हें घेर लिया. अल्लू सिनेमाज के सॉफ्ट लॉन्च में शामिल होने के बाद, यह कपल खुद को उत्सुक फैंस से घिरा हुआ पाया, जिससे साफ तौर पर चिंता दिखी और भीड़ को संभालने के लिए सिक्योरिटी को आगे आना पड़ा.

कार के पास फैंस ने घेरा

मौके के वीडियो में एक परेशान अल्लू अर्जुन स्नेहा रेड्डी का हाथ कसकर पकड़े हुए भीड़ भरे कैफे से निकलते दिख रहे हैं. स्टाफ के लोग रास्ता साफ करने के लिए दरवाज़े खोलते दिखे, लेकिन फैंस कपल का पीछा करते हुए बाहर तक आ गए और उनकी कार के पास उन्हें घेर लिया. एक समय तो एक्टर और सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों से बार-बार पीछे हटने का अनुरोध किया ताकि स्नेहा सुरक्षित रूप से गाड़ी में बैठ सकें.

अल्लू अर्जुन ने किया फैंस का अभिवादन

भीड़ की स्थिति तेज़ी से बिगड़ गई, जिससे यह पता चलता है कि मशहूर हस्तियों को पब्लिक जगहों पर, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. एक बार जब स्नेहा सुरक्षित रूप से कार में बैठ गईं, तो अल्लू अर्जुन ने वहां से जाने से पहले फैंस का अभिवादन किया.

अल्लू सिनेमाज की शुरूआत

इससे पहले शाम को, एक्टर ने हैदराबाद के कोकापेट में अल्लू सिनेमाज के सॉफ्ट ओपनिंग में हिस्सा लिया था. इस इवेंट में अर्जुन अपने बेटे अयान के साथ तस्वीरें खिंचवाते और मेहमानों से बातचीत करते दिखे. लॉन्च में मौजूद प्रोड्यूसर SKN ने वेन्यू की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की तारीफ की, इसे शहर के सिनेमा अनुभव में एक बड़ा जुड़ाव बताया और इसके डॉल्बी सिनेमा फॉर्मेट पर ज़ोर दिया.

क्या है इसमें खास?

नया मल्टीप्लेक्स, जिसके संक्रांति के आसपास आधिकारिक तौर पर खुलने की उम्मीद है, को दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्बी सिनेमा स्क्रीन में से एक बताया जा रहा है. वेन्यू के अंदर, एक म्यूरल अल्लू अर्जुन के परिवार की विरासत को श्रद्धांजलि देता है, जिसमें उनके दादा अल्लू रामलिंगैया, पिता अल्लू अरविंद और चाचा चिरंजीवी के पोर्ट्रेट हैं. मेहमानों को थिएटर की साउंड और पिक्चर क्वालिटी का अनुभव कराने के लिए आने वाली फिल्मों के प्रीव्यू भी दिखाए गए.

काम की बात करें तो, अल्लू अर्जुन आखिरी बार ब्लॉकबस्टर पुष्पा फिल्मों में दिखे थे और फिलहाल एटली द्वारा निर्देशित एक साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी हैं.