निधि अग्रवाल के बाद अब सामंथा रुथ प्रभु को भीड़ ने घेरा, घटना का वीडियो हुआ वायरल; सोशल मीडिया पर अब हो रही आलोचना?

Samantha Ruth Prabhu News: एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के बाद अब एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को भी हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान भीड़ ने घेर लिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 21, 2025 8:57:55 PM IST

Samantha Ruth Prabhu mobbed
Samantha Ruth Prabhu mobbed


Samantha Ruth Prabhu mobbed: कुछ दिन पहले, ‘द राजा साब’ के एक गाने के लॉन्च इवेंट में, एक्ट्रेस निधि अग्रवाल को वेन्यू से बाहर निकलते समय भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की की. रविवार को भी ऐसी ही एक घटना हुई जब एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु हैदराबाद में एक इवेंट में शामिल होने के लिए बाहर निकलीं. उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स से घिरा देखा गया, जिन्हें इवेंट में भारी भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

भीड़ ने बीच घिरी सामंथा 

एक वीडियो जो Reddit और Instagram पर वायरल हो रहा है, उसमें सामंथा को सिल्क की साड़ी पहने हुए स्टेज से अपनी कार की तरफ जाते हुए देखा गया. भीड़ इतनी ज़्यादा और बेकाबू थी कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी की मदद के बिना चलने में मुश्किल हो रही थी. फिर भी, वह मुस्कुराईं और शांत रहीं.

इंटरनेट पर यूजर्स कर रहे आलोचना

कई यूज़र्स ने आम जनता के इस खराब बर्ताव की आलोचना की, जिसकी वजह से पब्लिक इवेंट्स में महिला एक्टर्स को भीड़ घेर लेती है. एक ने कहा, “बहुत बुरा.” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “राजा साब वाली घटना के बाद भी फैंस बाउंड्री क्यों नहीं समझते?”

एक कमेंट में लिखा था, “जब उन्हें पता है कि यह कितना आम है, तो उनका मैनेजमेंट इन चीज़ों के लिए कभी तैयार क्यों नहीं रहता.” एक और ने कहा, “सेलेब्स को देखने के लिए कई घटनाएं हुईं, जानें गईं – अल्लू अर्जुन हैदराबाद, विराट और RCB – बैंगलोर, विजय रैली – तमिलनाडु – फिर भी साउथ में सेलेब्रिटीज़ के लिए लोगों की दीवानगी और जुनून नहीं बदलता. वे इन इवेंट्स में या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या सेलेब को. साउथ में सेलेब भक्ति दूसरे ही लेवल पर है.”

Why fans in south don’t understand boundaries even after rajasaab incident
byu/Hungry_Business592 inBollyBlindsNGossip

राज निदिमोरु से शादी के बंधन में बंधी सामंथा 

सामंथा ने 1 दिसंबर को अपने दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में राज निदिमोरु से शादी की. सामंथा ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट के साथ इस खबर की पुष्टि की, जिसमें उनकी इंटीमेट शादी की सेरेमनी की झलक मिली. उन्होंने कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन में लिंग भैरव विवाह में शादी की.

सामंथा की आने वाली फिल्म 

सामंथा अब राज और डीके के साथ ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम’ पर काम कर रही हैं. इस शो में आदित्य रॉय कपूर, अली फज़ल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत भी हैं. अभी प्रोडक्शन में चल रही इस सीरीज़ के 2026 में प्रीमियर होने की उम्मीद है.

डायरेक्टर को बाहों में भरकर पोज़ देती दिखीं सामंथा, फोटो देख फैंस बोले-रिश्ता पक्का समझें?

