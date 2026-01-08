चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?

Actor Yash Controversies: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधरों में से एक यश का आज जन्मदिन है. उनकी फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ इस साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज फिल्मों में से एक मानी जा रही है. नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित ‘टॉक्सिक’ में यश के इंटेंस अवतार की झलक फैन्स पहले ही देख चुके हैं. अब आज गुरुवार को यश के 40वें बर्थडे पर इस फिल्म का दमदार टीजर सामने आ चुका है.

ऐसे में आज उनसे जुड़ी विवादों के बारे में चर्चा करेंगे. जिसके बारे में पिछले महीने अफवाह उड़ी थी कि टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ के डायरेक्शन से गीतू मोहनदास को हटाकर खुद यश ने इसका डायरेक्शन अपने हाथों में ले लिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है?

सोशल मीडिया पर फैली ये अफवाह

इन सबके बीच, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली कि यश ने फिल्म का डायरेक्शन अपने हाथ में ले लिया है और ओरिजिनल आउटपुट से कथित तौर पर नाखुश होने के कारण टॉक्सिक के कुछ हिस्सों की रीशूटिंग भी करवाई है. तब से कई बिना वेरिफाई की हुई रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रही हैं, कुछ तो यह भी दावा कर रही हैं कि यश अब पूरी तरह से इस पीरियड गैंगस्टर फिल्म को घोस्ट-डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे गीतू मोहनदास को किनारे कर दिया गया है। अब मलयालम एक्टर सुदेव नायर जो टॉक्सिक में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, इन अटकलों पर बात करने के लिए आगे आए हैं.

मलयालम एक्टर सुदेव नायर ने क्या कहा?

मलयालम एक्टर सुदेव नायर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एक्टर और डायरेक्टर के बीच कभी कोई ईगो क्लैश नहीं देखा। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह अब तक का सबसे स्ट्रेस-फ्री सेट था जिस पर उन्होंने काम किया है. इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और जोड़ा कि यह बहुत साफ है कि कुछ जलने वाले लोग यह कैंपेन चला रहे हैं. आपको देखना चाहिए कि हमारा सेट कैसे काम करता है. यह मिलकर काम करने का सबसे अच्छा उदाहरणों में से एक है.

यश चीटिंग स्कैंडल

इससे पहले एक्टर यश पर धोखाधड़ी का भी आरोप लग चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने चिट फंड बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले कई लोगों को धोखा दिया है और जब ऐसा लग रहा था कि यह बात पुरानी हो गई है. तो एक्टर एक और विवाद में फंस गए हैं. इस बार प्रोड्यूसर थिम्मप्पा राजू, जो यश की 2008 की फिल्म रॉकी के को-प्रोड्यूसर थे. उन्होंने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक्टर ने 2008 में उनसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी फीस के तौर पर 10 लाख रुपये का एडवांस लिया था, लेकिन शूटिंग के लिए उन्हें पक्की तारीखें देने से मना कर दिया. कर्नाटक प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (KPA) में अपनी शिकायत में थिम्मप्पा ने यश से वह एडवांस, ब्याज समेत वापस करने के लिए भी कहा है और एक बहुत बड़ी रकम बताई है. लेकिन यश इस विवाद से बेफिक्र लग रहे हैं.