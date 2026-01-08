Home > मनोरंजन > चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?

चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?

Actor Yash Controversies: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश के फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया है. ऐसे में आज उनसे जुड़ी कुछ विवादों के बारे में बताएंगे. जिसे सुनकर आप शॉक रह जाएंगे.

By: Sohail Rahman | Published: January 8, 2026 7:23:36 PM IST

Actor Yash Controversies
Actor Yash Controversies


Actor Yash Controversies: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधरों में से एक यश का आज जन्मदिन है. उनकी फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ इस साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज फिल्मों में से एक मानी जा रही है. नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित ‘टॉक्सिक’ में यश के इंटेंस अवतार की झलक फैन्स पहले ही देख चुके हैं. अब आज गुरुवार को यश के 40वें बर्थडे पर इस फिल्म का दमदार टीजर सामने आ चुका है.

You Might Be Interested In

ऐसे में आज उनसे जुड़ी विवादों के बारे में चर्चा करेंगे. जिसके बारे में पिछले महीने अफवाह उड़ी थी कि टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ के डायरेक्शन से गीतू मोहनदास को हटाकर खुद यश ने इसका डायरेक्शन अपने हाथों में ले लिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है?

सोशल मीडिया पर फैली ये अफवाह

इन सबके बीच, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली कि यश ने फिल्म का डायरेक्शन अपने हाथ में ले लिया है और ओरिजिनल आउटपुट से कथित तौर पर नाखुश होने के कारण टॉक्सिक के कुछ हिस्सों की रीशूटिंग भी करवाई है. तब से कई बिना वेरिफाई की हुई रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रही हैं, कुछ तो यह भी दावा कर रही हैं कि यश अब पूरी तरह से इस पीरियड गैंगस्टर फिल्म को घोस्ट-डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे गीतू मोहनदास को किनारे कर दिया गया है। अब मलयालम एक्टर सुदेव नायर जो टॉक्सिक में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, इन अटकलों पर बात करने के लिए आगे आए हैं.

You Might Be Interested In

रॉकी भाई का असली नाम सुन उड़ जाएंगे होश…कभी पिता चलाते थे ट्रक, बेटा आज कर रहा साउथ पर राज; जानें यहां यश के 5…

मलयालम एक्टर सुदेव नायर ने क्या कहा?

मलयालम एक्टर सुदेव नायर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एक्टर और डायरेक्टर के बीच कभी कोई ईगो क्लैश नहीं देखा। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह अब तक का सबसे स्ट्रेस-फ्री सेट था जिस पर उन्होंने काम किया है. इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और जोड़ा कि यह बहुत साफ है कि कुछ जलने वाले लोग यह कैंपेन चला रहे हैं. आपको देखना चाहिए कि हमारा सेट कैसे काम करता है. यह मिलकर काम करने का सबसे अच्छा उदाहरणों में से एक है.

यश चीटिंग स्कैंडल

इससे पहले एक्टर यश पर धोखाधड़ी का भी आरोप लग चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने चिट फंड बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले कई लोगों को धोखा दिया है और जब ऐसा लग रहा था कि यह बात पुरानी हो गई है. तो एक्टर एक और विवाद में फंस गए हैं. इस बार प्रोड्यूसर थिम्मप्पा राजू, जो यश की 2008 की फिल्म रॉकी के को-प्रोड्यूसर थे. उन्होंने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक्टर ने 2008 में उनसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी फीस के तौर पर 10 लाख रुपये का एडवांस लिया था, लेकिन शूटिंग के लिए उन्हें पक्की तारीखें देने से मना कर दिया. कर्नाटक प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (KPA) में अपनी शिकायत में थिम्मप्पा ने यश से वह एडवांस, ब्याज समेत वापस करने के लिए भी कहा है और एक बहुत बड़ी रकम बताई है. लेकिन यश इस विवाद से बेफिक्र लग रहे हैं.

स्टेज कंट्रोवर्सी के बाद ‘TOXIC’ से तारा सुतारिया के बोल्ड लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा! जानिए कब रिलीज होगी ये फिल्म?

You Might Be Interested In
Tags: Actor YashGeetu MohandasSudev NairThimmappa RajuToxic Teaser Release
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026
चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?
चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?
चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?
चीटिंग स्कैंडल से लेकर टॉक्सिक की घोस्ट डायरेकटिंग तक…साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ‘धुरंधर’ यश का अब तक किन-किन विवादों से जुड़ा नाम?