कम बजट, बड़ा कमाल! 15 करोड़ की इस फिल्म ने कमाए करोड़ों, 2 घंटे 20 मिनट में जीता दर्शकों का दिल

Karthikeya 2 Box Office Collection: साउथ की फिल्मों का क्रेज लोगों में आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. कम बजट में भी कुछ साउथ फिल्में दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. जो बेहद ही मामूली बजट में बनकर तैयार हुई है. लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है. यह फिल्म केवल 15 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई थी. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करोड़ों की कमाई की. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में…

साल 2022 में आई थी ये जबरदस्त फिल्म

दरअसल, आज हम उस साउथ फिल्म की बात कर रहे हैं, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का नाम ‘कार्तिकेय 2’ है. यह फिल्म बेहद कम बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो लोगों को इतनी पसंद आई कि फिल्म ने धमाकेदार कमाई की और मेकर्स को करोड़ों का फायदा हुआ.

कितना था फिल्म का बजट?

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने 121.50 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया. इस फिल्म ने भारत में 84.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

फिल्म का जबरदस्त कलेक्शन

हिंदी वर्जन – 20 करोड़ रुपये

ओवरसीज कलेक्शन – 15.5 करोड़

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IMDB पर कितनी मिली?

फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है. फिल्म का निर्देशन चंदू मोंडेटी ने किया है. इस फिल्म में निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, श्रीनिवास रेड्डी लीड रोल में नजर आए थे. यह फिल्म अगर आप घर बैठे देखना चाहते हैं तो इसे जी5, यूट्यूब औप प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

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