साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स जिनकी फीस सुनकर फैंस रह जाएं दंग: 200 करोड़ से 300 करोड़ तक है फीस

Highest Paid South Actors: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में आईं, कुछ ने तो 1000 करोड़ की कमाई कर डाली, तो कुछ फ्लॉप साबित हुईं। लेकिन कुछ एक्टर्स ने अपनी फीस और एक्टिंग से इंडस्ट्री में दबदबा बनाए रखा। आइए जानते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स के बारे में।

अल्लू अर्जुन

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन साल 2024 में आयी अपनी सबसे मच अवेटेड फिल्म ‘पुष्पा 2’ को लेकर चर्चाओं में हैं। ‘पुष्पा 2’ का बजट लगभग 500 करोड़ रुपये का था, जो कि भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के लिए 300 करोड़ रुपये फीस वसूली थी, जो उन्हें हाइएस्ट पेड इंडियन एक्टर बनाता है।

थलपति विजय

तमिल सिनेमा के स्टार थलपति विजय ने अपनी फिल्म ‘ग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT)’ के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। यह फिल्म 5 सितंबर 2024 को रिलीज हुई थी और इसमें थलपति विजय ने डबल रोल निभाया, जिसने फैंस को खूब रोमांचित किया।(GOAT) मूवी क बजट लगभग 400 करोड़ रुपये का था ,रिपोर्ट्स के अनुसार, थलपति विजय ने इस फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपये फीस ली थी, जिससे वे साउथ इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स में शामिल हो गए।

कमल हासन

साउथ सिनेमा के दिग्गज कमल हासन की फिल्म ‘इंडियन 2’ इस साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी। फैंस को इस फिल्म से बेहद उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक साबित हुई।फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपये बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कमल हासन ने इस फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपये फीस वसूल की थी, जो उन्हें इस साल के सबसे महंगे साउथ एक्टर्स में शामिल करता है। बावजूद इसके फिल्म की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा।

रजनीकांत

साउथ इंडस्ट्री के महानायक रजनीकांत की फिल्म ‘वेट्टैयन’ 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी और इसको लेकर दर्शकों और फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ‘वेट्टैयन’ का बजट लगभग 160 करोड़ रुपये बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए 125 करोड़ रुपये फीस ली थी, जो उन्हें इस साल के सबसे महंगे साउथ एक्टर्स में शामिल करता है। फिल्म की सफलता और बॉक्स ऑफिस पर कमाई ने यह साबित किया कि रजनीकांत की स्टार पावर और लोकप्रियता अब भी बरकरार है।

प्रभास

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की इस समय चर्चा हो रही है , खासकर उनकी फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के कारण। यह फिल्म साल 2024 की पहली 1000 करोड़ रुपये कमाई करने वाली फिल्म के रूप में जानी गई।फिल्म का बजट लगभग 600 करोड़ रुपये था, रिपोर्ट्स के अनुसार प्रभास को इस फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपये फीस मिली, जिससे वे साउथ इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स में शामिल हैं। फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने यह साबित किया कि प्रभास की स्टारडम अब भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रभाव रखता है।

महेश बाबू

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की बहुत सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है, हाल ही में इनकी एक यह पिक्चर गुंटूर कारम’ लगभग 200 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, महेश बाबू ने इस फिल्म के लिए 78 करोड़ रुपये फीस वसूली।महेश बाबू की लोकप्रियता उन्हें इंडस्ट्री के महंगे एक्टर्स की सूची में बनाए रखती है।

जूनियर एनटीआर

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘RRR’ के बाद दर्शकों ने जूनियर एनटीआर के अभिनय को खूब सराहा था इसके बाद वे ‘देवरा’ मूवी में नजर आए थें जिसका बजट लगभग 300 करोड़ रुपये बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जूनियर एनटीआर को इस फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपये फीस मिली।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फीस अनुमानित है, क्योंकि किसी भी एक्टर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है।