Spirit Movie: प्रभास के फैंस के लिए बड़ा झटका, खबर सुनकर रह जाएंगे हैरान

संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित फिल्म ‘स्पिरिट’ (spirit) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म के लॉन्च इवेंट को लेकर खबरें फैल रही थीं, लेकिन अब इनकी जांच की गई है और सही जानकारी सामने आई है।”

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 31, 2025 16:16:50 IST

“साउथ स्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म ‘स्पिरिट’ (spirit) के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा तेज हो गई थी कि इसका भव्य लॉन्च होने वाला है और लॉन्च की तारीख भी सामने आ गई। इस खबर ने प्रभास के फैंस में उत्साह की लहर दौड़ा दी है।” “साउथ स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘स्पिरिट’ के भव्य लॉन्च को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई थीं कि यह 2 सितंबर 2025 को होगा। ये खबर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि, जांच में पता चला कि यह जानकारी केवल एक अनऑफिशियल अकाउंट से आई थी और असल में यह सिर्फ अफवाह थी।”

सितंबर में शुरू फिल्म ‘स्पिरिट (spirit’ )की शूटिंग

फिल्म ‘स्पिरिट (spirit)’ की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, किसी भी टीम मेंबर या प्रोडक्शन हाउस ने अभी तक किसी लॉन्च इवेंट की तारीख की घोषणा नहीं की है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने पहले इशारा किया था कि फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू हो सकती है, लेकिन असली अपडेट केवल आधिकारिक टीम की तरफ से ही आएगी।”

कौन है लीड एक्ट्रेस ?

फिल्म ‘स्पिरिट’ (spirit) में प्रभास के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में तृप्ति डिमरी को चुना गया है। प्रभास और तृप्ति की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही काफी चर्चा हो रही है। फैंस के लिए यह जोड़ी किसी खास ट्रीट से कम नहीं होगी। इसके अलावा, फिल्म से जुड़ी एक और चर्चा यह है कि डॉन ली भी ‘स्पिरिट (spirit)’ का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब यह खबर पक्की हो और कब प्रभास और तृप्ति की जोड़ी को फिल्म में देखा जा सकेगा। 

फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने पहले ही संकेत दिया था कि ‘स्पिरिट’ (spirit) बड़े और मनोरंजक अनुभव के साथ आने वाली है। इसके अलावा, फिल्म के बाकी कलाकार और क्रू को लेकर भी चर्चा चल रही है, जिससे फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। यह स्पष्ट है कि ‘स्पिरिट’ प्रभास के फैंस के लिए एक बड़ी और रोमांचक वापसी होने वाली है।

